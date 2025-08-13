Andreea Berecleanu, omagiu emoționant adus prietenei sale, Cristina Țopescu: „Un om de o discreție fantastică”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 10:11
837 citiri
Andreea Berecleanu, prezentatoare Prima TV. Foto: Facebook/Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu și Cristina Țopescu au avut o relație specială, construită pe respect profesional și pe o prietenie sinceră. Moartea neașteptată a Cristinei, în decembrie 2019, a lăsat o amprentă dureroasă în viața prezentatoarei TV, care continuă să-i păstreze vie memoria prin postări emoționante și amintiri împărtășite public.

Cristina Țopescu a fost găsită fără viață în casa sa din Otopeni, înconjurată de câinii pe care îi iubea nespus. Un infarct miocardic i-a curmat brusc destinul, punând capăt unei cariere remarcabile în televiziune, desfășurată la posturi precum TVR, Prima TV și Antena 3.

Într-un gest de aducere aminte, Andreea Berecleanu a publicat recent pe rețelele sociale o fotografie cu regretata jurnalistă, alături de cuvintele care i-au ghidat viața: „Să fii un om de onoare este cu mult mai important decât să ieși aparent șifonat dintr-o situație”. O altă imagine surprinde mesajul scurt, dar încărcat de sens: „Tell people you love them” („Spune-le celor dragi că îi iubești”), un îndemn care lasă loc de reflecție asupra lucrurilor nespuse la timp.

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva ani, Berecleanu a vorbit cu emoție despre prietena sa:

„Este foarte important ca oamenii să știe că era un om de o discreție fantastică, de un bun simț copleșitor, modest, dar în același timp extrem de complex. Un om cu care nu te plictiseai, cu care puteai să vorbești trei zile și trei nopți neîntrerupt, sensibil, cu o latură de copil, dar în același timp puternic și independent.

Chiar și independența financiară pe care a avut-o pe termen lung dovedește latura ei puternică. Era un amestec de hipersensibilitate, forță, spirit justițiar și compasiune pentru ființele neajutorate. Indiferent că erau animale, copii sau bătrâni”, a declarat Andreea Berecleanu pentru ELLE.ro.

Vedeta de televiziune a amintit și despre una dintre marile dureri ale Cristinei: dorința de a adopta o fetiță dintr-un orfelinat. „Au fost mulți bătrâni de care a avut grijă ani întregi. Dar și de un copil. O numise Eva Maria și era dintr-un orfelinat... Însă, a fost dată altcuiva. A fost unul dintre cele mai mari șocuri ale vieții ei”, a povestit Berecleanu, dezvăluind încă o dovadă a sufletului generos pe care Cristina îl purta cu ea.

