Andreea Berecleanu, siluetă impecabilă. Vedeta Prima TV dezvăluie secretul său: „O conduită de viață/ Nu fumez deloc”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 13:14
499 citiri
Andreea Berecleanu, siluetă impecabilă. Vedeta Prima TV dezvăluie secretul său: „O conduită de viață/ Nu fumez deloc”
Andreea Berecleanu, prezentatoare Prima TV. Foto: Facebook/Andreea Berecleanu

Andreea Berecleanu recent la un eveniment organizat pentru lansarea grilei de toamnă de la Prima TV, afișând o siluetă de invidiat și un look impecabil.

Pentru că tema petrecerii a fost „Forever Young” (mereu tânăr), vedeta a fost întrebată ce surprize pregătește în această toamnă la Focus și cum reușește să-și mențină energia și forma fizică de parcă timpul nu și-ar pune amprenta asupra ei.

„Eu pregătesc la știri ce pregătește echipa Focus în fiecare zi, este o echipă super însuflețită și profesionistă. Avem aproape o oră și un sfert de știri în fiecare zi, la Prima TV, și câte un invitat pe subiectul zilei. Rămâneți pe Focus!”, a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!.

Cum se menține Andreea Berecleanu în formă

Vedeta TV și-a dezvăluit secretul pentru a arăta tânără la 50 de ani: o combinație între organizare, stil de viață sănătos, alimentație echilibrată și sport regulat. Andreea Berecleanu și-a propus să urmeze exemplul Meryl Streep și să ajungă la vârsta de 70-75 de ani tot în formă excelentă.

„Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh, dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă, dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep, așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune ‘forever young’. Secretul probabil că este o conduită de viață. Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante, cum ar fi acesta, Prima Fest. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport!”, a adăugat prezentatoarea.

În același timp, Andreea Berecleanu își va sărbători fiica, Eva, care împlinește 24 de ani pe 21 septembrie, alături de fratele ei, Petru, care are 20 de ani. Cei doi copii vor petrece ziua în sudul Spaniei, așa cum și-au dorit.

„Eva împlinește 24 de ani, Petru a împlinit 20. Sper ca genele de bunătate să se transfere peste generații. Eva își va sărbători ziua de naștere în sudul Spaniei, împreună cu Petru, așa cum și-a dorit”, a spus Andreea Berecleanu cu zâmbetul pe buze, vorbind despre cei doi copii.

Andreea Marin a dezvăluit boala ascunsă și momentul în care s-a speriat: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Andreea Marin a dezvăluit boala ascunsă și momentul în care s-a speriat: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Andreea Marin a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a ascuns și despre momentul care a speriat-o. Vedeta a fost invitată în emisiunea MediCOOL, unde sunt dezbătute diverse...
Motivul real al plecării Andreei Bălan de la „Te Cunosc de Undeva”. Cu ce persoană din echipă a intrat în conflict
Motivul real al plecării Andreei Bălan de la „Te Cunosc de Undeva”. Cu ce persoană din echipă a intrat în conflict
Andreea Bălan și-a amintit cu recunoștință de omul care i-a deschis drumul în muzică: regretatul Mihai Constantinescu. Artista l-a menționat cu emoție și în concertul pe care l-a...
#Andreea Berecleanu, #andreea berecleanu silueta, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cele mai importante masuri pentru eficientizarea companiilor de stat
DigiSport.ro
El asteapta sa fie cerut de ea in casatorie: "Cand intemeiezi o familie, tatal copiilor tai este totul"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andreea Berecleanu, siluetă impecabilă. Vedeta Prima TV dezvăluie secretul său: „O conduită de viață/ Nu fumez deloc”
  2. Scandal la Hollywood: Emisiunea lui Jimmy Kimmel, scoasă de pe post după ce îl critica Trump, iar Jimmy Fallon promite să nu tacă: „Sper să se întoarcă”
  3. Andreea Marin a dezvăluit boala ascunsă și momentul în care s-a speriat: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
  4. Motivul real al plecării Andreei Bălan de la „Te Cunosc de Undeva”. Cu ce persoană din echipă a intrat în conflict
  5. Horoscop zilnic. Vineri, 19 septembrie. Zodia care face o cucerire
  6. Bancul zilei: Ce află un bărbat de la o ghicitoare
  7. Cum să rezolvi problema timpului pe care copiii îl petrec în fața ecranelor: 8 strategii practice testate care chiar funcționează
  8. 5 greșeli pe care oamenii le fac atunci când vorbesc despre bani cu cei dragi. Care este "singura dată când o conversație despre salariu este potrivită"
  9. Cine este Toto Dumitrescu, acuzat că a comis un accident după ce a consumat substanțe interzise
  10. Oțetul de mere sau apa cu lămâie: Care are, de fapt, mai multe beneficii pentru sănătate?