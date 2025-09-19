Andreea Berecleanu, siluetă impecabilă. Vedeta Prima TV dezvăluie secretul său: „O conduită de viață/ Nu fumez deloc”

Andreea Berecleanu recent la un eveniment organizat pentru lansarea grilei de toamnă de la Prima TV, afișând o siluetă de invidiat și un look impecabil.

Pentru că tema petrecerii a fost „Forever Young” (mereu tânăr), vedeta a fost întrebată ce surprize pregătește în această toamnă la Focus și cum reușește să-și mențină energia și forma fizică de parcă timpul nu și-ar pune amprenta asupra ei.

„Eu pregătesc la știri ce pregătește echipa Focus în fiecare zi, este o echipă super însuflețită și profesionistă. Avem aproape o oră și un sfert de știri în fiecare zi, la Prima TV, și câte un invitat pe subiectul zilei. Rămâneți pe Focus!”, a declarat Andreea Berecleanu pentru Click!.

Cum se menține Andreea Berecleanu în formă

Vedeta TV și-a dezvăluit secretul pentru a arăta tânără la 50 de ani: o combinație între organizare, stil de viață sănătos, alimentație echilibrată și sport regulat. Andreea Berecleanu și-a propus să urmeze exemplul Meryl Streep și să ajungă la vârsta de 70-75 de ani tot în formă excelentă.

„Eu sunt într-o dinamică continuă și cred că asta mă face să mă simt mereu fresh, dar nu pun preț foarte mult pe trecerea anilor. Sunt recunoscătoare pentru că sunt sănătoasă, dar pentru mine trecerea anilor înseamnă Meryl Streep, așa încât aștept vârsta de 70-75 de ani să pot spune ‘forever young’. Secretul probabil că este o conduită de viață. Nu fumez deloc, beau ocazional, la evenimente importante, cum ar fi acesta, Prima Fest. Am o dietă normală, fără excese și cu puțin sport!”, a adăugat prezentatoarea.

În același timp, Andreea Berecleanu își va sărbători fiica, Eva, care împlinește 24 de ani pe 21 septembrie, alături de fratele ei, Petru, care are 20 de ani. Cei doi copii vor petrece ziua în sudul Spaniei, așa cum și-au dorit.

„Eva împlinește 24 de ani, Petru a împlinit 20. Sper ca genele de bunătate să se transfere peste generații. Eva își va sărbători ziua de naștere în sudul Spaniei, împreună cu Petru, așa cum și-a dorit”, a spus Andreea Berecleanu cu zâmbetul pe buze, vorbind despre cei doi copii.

