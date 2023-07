Aroganța unei influencerițe de 18 ani, care a luat note mici la BAC: „Nu m-au încurcat să-mi iau trei apartamente și un penthouse”

”Regina TikTok-ului” din România, cu 5,3 milioane de urmăritori, Andreea Bostanica a dezvăluit că a luat BAC-ul, iar faptul că nu a obinut note de 9 sau 10 nu a afectat-o cu nimic.

Ea a dezmințit zvonurile că ar fi luat sub 5 și a spus că la Limba și literatura română a luat șapte, dar că acest lucru nu a împiedicat-o să își cumpere trei apartamente în Chișinău, un penthouse, dar și o locuință într-un cartier de lux din București.

”Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostanica a luat 4 la BAC. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu chiar am luat BAC -ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la română. Gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat BAC-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri.

Chiar dacă nu dădeam BAC -ul, dacă îl dădeam pe 10 sau pe 9, că eu l-am dat pe 7, pe 6, chiar dacă îl dădeam pe 10 și pe 9, voi credeți că mi-ar fi schimbat mie viața?

Vă spun cu mâna pe inimă. Faptul că nu am luat 10 și 9 la BAC nu m-a încurcat absolut deloc să îmi procur recent trei apartamente în Chișinău, un penthouse pe lângă ele. M-am mutat în București și la fel. Zilele astea primesc actele pentru a-mi cumpăra primul apartament în cea mai bună zonă din București.

Nu mai vorbesc de mașina pe care mi-am luat-o. Eu când mi-am luat mașina nici măcar nu terminasem clasa a XII-a, ca să înțelegeți. Dar vouă baftă la învățat și la învățat pe de rost texte. Multă multă baftă”, a spus Andreea Bostanica într-o postare online.

După câteva secunde a spus că îi respectă pe cei care învață.

”Să nu înțelegeți greșit, eu respect oamenii care învață, respect oamenii care se autodepășesc și învață mereu și sunt capabili în general. Jos pălăria pentru acei oameni. Chiar îi respect, dar suntem diferiți. Nu poate toată lumea să învețe de 9 și 10.

Și ce să vă mai zic... A, sunt unica persoană din Republica Moldova la 18 ani, care a plătit un milion de lei impozit la stat. Oamenii la care mă duc eu să plătesc impozitul anual au terminat BAC-ul pe 10 și 9”, a mai explicat Bostanica, într-o notă arogantă.

