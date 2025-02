Andreea Bostănică, gest surprinzător pe străzile Capitalei. Cum a reușit să emoționeze trecătorii VIDEO

Andreea Bostănică a reușit să atragă atenția trecătorilor printr-un gest inedit făcut pe străzile din București. Deși este adesea subiect de controverse în mediul online, de data aceasta influencerița a impresionat printr-o acțiune care a adus zâmbete pe fețele multor femei.

Cu ocazia Zilei îndrăgostiților, tânăra a primit un număr impresionant de buchete de trandafiri. Dornică să împărtășească bucuria, a decis să dăruiască florile femeilor pe care le-a întâlnit în piețe, magazine sau chiar în fața bisericilor. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar unele dintre doamne, surprinse de gestul generos, și-au făcut semnul crucii.

Reacțiile celor din jur

Filmând momentul și postând imaginile pe TikTok, Andreea Bostănică a strâns rapid peste 1,3 milioane de vizualizări. Utilizatorii platformei au apreciat gestul, iar secțiunea de comentarii a fost plină de mesaje pozitive.

„Nu este doar despre a primi, este și despre a dărui. Așa cum pe mine m-au făcut foarte fericită florile pe care le-am primit, am vrut să dau puțin din această fericire mai departe”, a explicat influencerița în descrierea videoclipului.

Comentariile fanilor au fost la fel de entuziaste. „Nu sunt eu fan, dar aici chiar mi-a plăcut. Bravo!", "Cum să nu te iubim când ai un suflet așa blând", "Și lumea o crede rea, nu judecați o carte după copertă", "O parte mai sensibilă a ei, de apreciat."

Succesul în carieră și planurile de viitor

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andreea Bostănică a vorbit despre drumul său spre succes. Artista a povestit că și-a început cariera muzicală la 13 ani și că, datorită muncii sale, a reușit să atingă un nivel de trai la care multe tinere visează.

Ads

„Eu cânt de la 13 ani și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut norocul să am succes încă de la prima piesă. Am câteva apartamente în Chișinău și câteva în București. Toți banii i-am investit! Acum mi-am luat și casă în București. Sunt recunoscătoare că mi se împlinesc visurile", a declarat influencerița.

@andreea_bostanica Nu este doar despre a primi, este și despre a dărui. Așa cum pe mine m-au făcut foarte fericită florile pe care le-am primit, am vrut să dau puțin din această fericire mai departe ❤️ ♬ som original - Football Moments

Ads