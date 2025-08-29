Soția ministrului Economiei, numită coordonator la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Cu cât va fi remunerată Andreea Elena Miruță

Soția ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost numită coordonator la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

Dumitru Vienescu, managerul unității medicale, a confirmat pentru gorjonline.ro numirea medicului Andreea Elena Miruță în funcția de coordonator al Ambulatoriului. Vienescu a precizat că atribuțiile acesteia sunt menite să sprijine activitatea directorului medical și să asigure o funcționare cât mai eficientă a secției.

"Rolul medicului coordonator este de a aduce la cunoștința directorului medical problemele care pot apărea, pentru ca ele să fie rezolvate cât mai rapid. Este o funcție neremunerată", a declarat Dumitru Vienescu, el mulțumindu-i doctoriței Miruță pentru că a acceptat această funcție.

Coordonator la Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a fost anterior, până la pensionare, medicul oftalmolog dr. Nițu.

Medicul Andreea Elena Miruță, de asemenea oftalmolog, este soția deputatului de Gorj Radu Miruță, actual ministru al Economiei.

Funcția preluată de doamna Miruță este una facultativă și neremunerată.

