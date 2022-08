Unde și-a dus Andreea Esca invitații pentru aniversarea vârstei de 50 de ani: "Viața noastră e diferită și datorită ei. Într-un fel bun"

Andreea Esca împlinește 50 de ani pe 29 august, iar anul acesta a organizat o petrecere surpriză pentru invitați.

Aceștia au venit sâmbătă dimineață, 27 august, la aeroport, fără a cunoaște destinația, după cum a anunțat Lucian Mîndruță.

Jurnalistul a revenit cu postări în care a dat detalii despre petrecere.

"Ne-a dus la Istanbul, de ziua ei"

"Până la urmă Esca ne-a dus la Istanbul, de ziua ei, prieteni, rude și copii…

Suntem vreo 70 și-a fost nevoie de două autocare de la aeroport și până aici - șoferii turci chiar au făcut întrecere cu noi, care ne duce mai repede…!

Nu dau numele hotelului, că, nah, sunt deja destui invitați…) dar e foarte aproape de Bosfor, de unde și pozele. Oricum, lumea nu prea stă cu ochii pe geam, că a început deja dansul (în coregrafia lui Mihai Petre și-a soției Elwira).

Meniul? Bame. Multe bame, plus pepene și salată! Și alte chestii mai pe opulență, dar știți că nu prea îmi plac pozele cu mâncare.

Va las mai departe cu cele de pe drum și cu peisajul mereu minunat al Istanbulului, lângă care petrecem cei 50 de ani ai bunei mele prietene.

Nu, tot nu știu cât are salariul. Știu doar câte stele are hotelul. Dar parcă mai contează", a scris Mîndruță pe Facebook.

Petrecerea, pe o ambarcațiune pe Bosfor

Duminică, 28 august, Lucian Mîndruță s-a referit la momentul când a văzut-o pentru prima dată pe Andreea Esca la televizor și când li s-au intersectat carierele.

"O știu de 30 de ani. Am văzut-o prima oară la televizor prin iarnă lui 91-92, când promova o televiziune nouă: SOTI.

M-am uitat la ea vorbind, cu totul altfel decât prezentatoarele și crainicii obosiți și vetusti ai vremii. Și nu pentru că era tânăra. Ci pentru că era altceva. Alt aluat. Altă poftă de viață. Altă energie.

Am văzut-o și mi-am dorit să lucrez cu ea. Eram deja în presă, la o agenție. Și norocul a făcut să aibă nevoie de un prezentator exact la televiziunea aceea.

Și-așa am început și eu drumul în televiziune. La Soți am scos din cutie singurul calculator al postului și-am început să redactez jurnalele ei. Apoi la Pro am editat zeci, poate sute de edițîi ale știrilor serii. Am prezentat și eu, în ambele locuri, însă n-am putut s-o întrec niciodată. Am încercat - la Antena - și n-am reușit. Era prea bună pentru meseria asta. Eu o făceam din plăcere. Ea din pasiune. Și diferența s-a văzut mereu.

Mâine face 50 de ani. Dar petrecerea a fost ieri seară, pe o ambarcațiune pe Bosfor. Am dansat, dar un pic doar, căci eram rupt de oboseală. Aș fi vrut să și vorbesc, dar n-am avut destulă energie…)

Așa că îi scriu aici, să știe toată lumea, că viață noastră e diferită și datorită ei. Într-un fel bun și de multe ori neașteptat. Ca aseară.

Mulțumesc, Andreea Ioana".

În pozele postate de Lucian Mîndruță apar mai multe vedete. Printre acestea, Camelia Șucu, Mihai Petre, chef Adrian Hădean, Dana Rogoz și soțul său.

