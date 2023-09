Ce crede Andreea Esca despre fiica sa Alexia. Vedeta Pro TV nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume

Andreea Esca se consideră o mamă fericită, ea având doi copii, Alexia și Aris, de care este foarte mândră.

Fiica Andreei a împlinit zilele trecute 23 de ani, prilej pentru mama ei de a-i face o caracterizare publică.

"Când am aflat că sunt însărcinată, acum 23 de ani, strigam pe stradă de fericire, la propriu, povesteam oricui despre apariția ta, și mă simțeam mai puternică ca niciodată! Ce minune mai mare decât să crești in tine un alt om? Ii multumesc lui Dumnezeu, in fiecare zi de atunci, pentru ca m-a ales pe mine sa fiu mama ta, Alexia mea superba, vesela, buna, nebuna, desteapta, amuzanta, enervanta, tocilara, sportiva, workaholica, cicalitoare, perfectionista, timida, prietenoasa, party animal, cu cel mai mare suflet si cea mai mare inima. Te iubeste mama, Alexia Eram!", a scris Andreea pe facebook.

Aris Melkior, fiul Andreei Esca și al soțului ei, Alexandre Eram, are 20 de ani.

