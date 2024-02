Câte intervenții estetice are Andreea Esca. Vedeta a dezvăluit ritualul ei

Într-o lume a vedetelor în care intervențiile chirurgicale par a fi la ordinea zilei, Andreea Esca pare a fi excepția de la regulă.

Vedeta Pro Tv, care împlinește anul acesta 52 de ani, a dezvăluit că nu a apelat niciodată la un astfel de procedeu.

”Singura mea regulă de a mă menține în formă este să fiu la ora 19:00 la pupitrul ştirilor. Dar încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii, mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Fericirea este cea mai sigură cale către un look de invidiat. Din pacate, însă, nu vă pot da reţeta.

Si atunci vă doresc să o gasiţi, să stiţi că, dacă veţi face, daca veţi trai lucruri care vă fac fericite, se va vedea. Si bonus: să faceti un pic de sport în limita timpului’. (…) Sportul e baza şi un pic de atenţie la mâncare nu strică. De asemenea, nu sunt adepta operaţiilor estetice, nu mi-am făcut nici măcar o injecţie”, a mărturisit Andreea Esca, citată de viva.ro.

Ea a detaliat și ce mănâncă, astfel că a reușit să dea jos nouă kilograme. „Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveți cumva să mănânci, să nu asociezi niște alimente și să ai voință să mănânci cantitatea care trebuie și alimentele combinate într-un anume fel. (…) Adică nu mai mănânci șnițel, care are și carne și ou și făină, sau nu mănânci carne cu cartofi. În primul rând, asta e cel mai important, că asta făceam și asta facem toți, că sunt gustoase, adică vrei să mănânci carne cu cartofi, nu ai chef să mănânci carne cu salată, dar dacă vrei să slăbești, mănânci carne cu salată și nu mai mănânci o porție de 200 de grame, mănânci o porție de 100 de grame, asta e tot. Nu mai mănânci atât de mult și te obișnuiești așa”, a susținut Andreea Esca într-un interviu, conform CIAO.RO.

„Cred că e bine a mânca mai puțin. Eu nu am mâncat zahăr decât din fructe, nu am mai mâncat dulciuri, ca să evit, și pâine, tot așa, o felie de pâine de secară, care mie îmi place foarte mult. De exemplu, cea mai mare dorință a fost să pot să mănânc pâine, pentru că mie îmi place pâinea foarte mult, nu am o problemă să renunț la dulciuri”, a mai povestit Andreea Esca pentru click.ro.

„Nu beau rece, mănânc înghețată doar când sunt în concediu, cred că așa reușesc.Nici aici nu fac prea mare lucru, dar mă mai duc la câte un tratament cosmetic, fac mult sport, încerc să mă simt bine în pielea mea”, a mărturisit Andreea Esca.