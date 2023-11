Reacția Andreei Esca după ce fiica sa și-a luat mașină cu 374 de cai putere: ”Îi plăcea mai mult”

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, și-a făcut o plăcere costisitoare, investind aproximativ 60.000 de euro într-o mașină.

Ea câștigă bani frumoși din meseria de influencer, ieșind de mult timp de sub tutela financiară a părinților ei, drept pentru care și-a permis acest moft.

Alexia și-a cumpărat un BMW M240i, cu 374 de cai putere, pe care l-a tunat după pe placul ei.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc, și după ce mi-am luat carnetul am început aventura în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012. Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile dar necesare pentru o zi de muncă. Și m-a și plimbat prin vacanțe.

A venit vremea să-i mulțumesc și o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei, din anul 2 de facultate. Iată-mă așadar aici, fericită de achiziție și cu gândul la cum o să o fac și mai frumoasă… Surpriză! Nu vă dau mai multe detalii. Revin cu rezultatul și le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să îmi vad visul împlinit!”, se arată în mesajul postat de Alexia Eram, pe Instagram, conform cancan.ro.

De asemenea, Alexia a dezvăluit care a fost reacția mamei ei, cunoscuta prezentatoare Andreea Esca.

„Îți dai seama că îi plăcea mai mult să rămân pe Golf. Dar mi-am dorit mașina asta, am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură. Și îmi place, asta contează. A fost munca mea, am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”, a completat Alexia Eram.