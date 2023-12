Cum a reacționat Andreea Esca după ce copiii ei au pierdut finala America Express FOTO

Alexia și Aris Eram au fost înfrânți de echipa formată din Laura Giurcanu și Sânziana Negru în finala America Express, reallity showul difuzat de Antena 1.

Fiind vedetă Pro TV, trustul concurent Antenei 1, Andreea Esca a fost discretă în reacții pe tot parcursul showului.

După terminarea acestuia, ea a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu cei doi copii ai ei, de la o ședință foto realizată înainte de plecarea lor pe Drumul Soarelui. Și de această dată, vedeta Pro TV a păstrat discreția și nu a scris niciun mesaj. Imaginea a fost însoțită doar de două inimioare.

Imediat după ce s-au anunțat câștigătorii acestui sezon la America Express, Alexia și Aris Eram au publicat un mesaj, în care au vorbit despre experiența trăită pe parcursul soarelui. De asemenea, cei doi copii ai Andreei Esca au recunoscut că și-ar fi dorit să plece acasă cu trofeul.

„Desigur că ne-am fi dorit să câștigăm acest concurs, pentru că oricine intră într-o competiție visează la trofeu! Suntem foarte fericiți însă, deoarece ați putut să ne cunoașteți! Și pentru că am luat parte la superba aventură America Express, până la capăt!

Ads

Poveștile trăite acolo și oamenii cu care ne-am intersectat ne-au deschis mintea și sufletul, într-un mod aparte. A fost greu, dar a meritat din plin! Vă mulțumim din suflet pentru susținerea și încurajările permanente și felicitări echipei câștigătoare!

De la fiecare dintre voi am învățat câte ceva! Și unul de celălalt. Pentru că fiecare dintre frați are ceva ce nu are celălalt și doar împreună am putut merge atât de departe! Vă mulțumim!”, a fost mesajul Alexiei și al lui Aris Eram.

Ads