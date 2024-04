Salariul Andreei Esca, dezbătut la Pro TV: ”Mai are și cupoane de masă și două tichete rabla...”

Salariul celebrei prezentatoare Andreea Esca a fost subiect de glume în ultima ediție a emisiunii „Românii au talent”, sezonul 14, difuzată vineri la Pro TV.

Astfel, după ce pe scenă a urcat Delia Papazicu, fetița de 7 ani care a imitat-o pe Andreea Esca, jurații Andra și Mihai Bobonete au pornit o discuție legată de salariul jurnalistei, care de-a lungul timpului a provocat numeroase speculații.

”Cam cât credeți că are Andreea Esca salariul? Poate știți!”, a întrebat Andra.

”Eu zic că între 25 și 30 de centimetri. Salariul? Scuze...Eu zic că Andreea are 35.000 de euro salariul lunar și mai are și cupoane de masă de vreo 10.000 de euro, bonuri de vacanță, da. Are și două tichete rabla și o excursie la Govora garantat, pe an”, a răspuns cu umor Mihai Bobonete.

”Andra știe că a săpat Măruță. Știi, ba da, știi!”, a completat actorul.

”De unde? Nu știu! Nu știu nici ce salariul are bărbatul meu”, a replicat Andra.