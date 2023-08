În cartea intitulată „Ce am făcut când am tăcut”, Andreea Esca a făcut dezvăluiri neașteptate și a permis cititorilor să pătrundă în viața ei, chiar și în cele mai ascunse colțuri ale acesteia.

Printre nenumăratele experiențe descrise, una dintre ele face referire la prima noapte de amor din viața ei.

„Cred într-adevăr că prima dată trebuie să facem dragoste cu cineva despre care gândim că este alesul pentru totdeauna. Atât de mult să îl iubim. Eu, de exemplu, aveam obsesia asta cu «Merită»? Îmi amintesc că eram îndrăgostită în adolescență de un bărbat care mi-a spus într-o zi, nu după mult timp de când ieșeam împreună, că nu se poate să mai fim prieteni dacă nu mă culc cu el…

Cu toate că eram topită după el, am considerat că nu merită să fie primul, doar pentru că mi s-a părut anormal să nu mă poată iubi fără actul sexual. «Primul» a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic și nu am regretat niciodată decizia, dezvăluia Andreea Esca în cartea „Ce am făcut când am tăcut”, conform click.ro.

Ulterior, la 28 de ani, adică în anul 2000, Andreea Esca s-a căsătorit cu Alexandre Eram, alături de care este și astăzi. Ei au doi copii, Alexia și Aris.

Ads