Andreea Esca a batut Guvernul, pe tema comunicarii privind Covid-19. De ce mesajul vedetei Pro TV nu i-a convins pe "fanatici"

Increderea scazuta in sistemul medical

Gelu Duminica: "Mesajul Andreei Esca, mult mai credibil decat al politicienilor"

Un mesaj personal, plin de empatie - credibil insa doar pentru unii

Acuzatii stupefiante la adresa Andreei Esca din partea negationistilor

Andreea Esca: Aveam senzatia ca vad un film ingrozitor si imi doream doar sa se termine

Pe de alta parte, valul de ura revarsat asupra vedetei Pro TV pe retelele de socializare arata absolutismul si fanatismul negationistilor, mai sustin aceiasi specialisti, contactati de Ziare.com."Andreea Esca este o persoana cunoscuta, cu o notorietate uriasa, apreciata de foarte multi oameni, iar ceea ce a transmis prin mesajul de luni seara poate avea un impact mult mai mare decat comunicarea oficiala. Daca multi spuneau pana acum ca nu cunosc pe nimeni care sa fi luat acest virus, acum Andreea Esca este acea persoana pe care o cunoastem cu totii, si care ne poate confirma gravitatea acestei boli.Avantajul ei, spre deosebire de autoritatile statului, este ca, pe langa notorietatea uriasa, se bucura si de simpatia oamenilor - ceea ce i-a permis sa transmita acest mesaj mult mai bine si mai clar, explicand foarte bine ceea ce s-a intamplat. Mult mai bine decat o putea face orice reprezentant al institutiilor statului", este de parere sociologul Vladimir Ionas.In opinia acestuia, simpatia de care se bucura in randul societatii prezentatoarea Pro TV o depaseste chiar si pe cea a medicilor, in conditiile in care dincolo de contextul actual, in randul populatiei exista totusi o incredere destul de scazuta in sistemul medical din Romania, ceea ce poate explica, in anumite situatii, lipsa de rezonanta a mesajelor venite din partea medicilor."Increderea oamenilor in sistemul medical nu este una extraordinar de mare, dincolo de perioada starii de urgenta. Odata cu depasirea acestui moment, oamenii au revenit la procentele de incredere in sistemul medical pe care le aveau acum unul sau doi ani. Si atacurile, modul acesta de discurs al medicilor mai agresiv la adresa pacientilor, i-a facut poate pe unii oameni sa aiba o parere negativa, ceea ce, din pacate, e foarte greu sa repari. Daca la inceput frica de sistemul medical a fost un aspect pozitiv, care i-a facut pe multi sa respecte restrictiile, acum, incet, incet revenim la situatia de dinainte de pandemie", a adaugat Vladimir Ionas.Pentru Gelu Duminica, profesor la Facultatea de Sociologie a Universitatii Bucuresti, mesajul Andreei Esca a fost mai puternic decat al unor politicieni. "Este mai credibil si a fost un mesaj emotional. Romanul nu are incredere in politician, pentru multi romani partidul X, partidul Z sunt aceeasi mizerie. Iar acest mesaj a fost unul credibil, emotional - raul are fata de data asta.S-a intamplat ceva care era foarte bine cunoscut, si cineva care a venit la urma urmei si si-a recunoscut limitele. A fost mult mai credibil decat al politicianului si cred ca acest mesaj a ajuns si la cei dezamagiti de institutiile statului, pentru care statul a facut mult prea putin. Ramane de vazut cat de mult omul de rand va fi gata sa-si schimbe si comportamentul dupa aceasta marturisire", a declarat acesta.Pacientii si bolnavii cronici, prin faptul ca sunt principala categorie de risc, sunt si cei care platesc costurile proastei comunicari a autoritatilor. "Mesajele de tip Andreea Esca au reusit sa aduca un aport destul de important in ceea ce priveste mesajele care au ajuns la populatie. Puterea exemplului intr-o societate mai putin educata, din punct de vedere civic, este cel mai bun mijloc de a transmite si comunica mesajele dorite catre populatie.Sa ne aducem aminte de desele episoade in care chiar reprezentantii autoritatilor au dat exemple proaste, care nu au facut decat sa slabeasca gradul de incredere al populatiei in mesajul acestora", a declarat si Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor."Toate experientele oamenilor care au trecut prin aceasta boala sunt utile pentru ceilalti, pentru ca toti trebuie sa invatam din experientele celorlalti, indiferent de cine este vorba", a declarat si medicul Adrian Marinescu, de la Institutul "Matei Bals" din Capitala."Destainuirea este o forma de naratiune cu impact emotional puternic, iar experienta ei a impresionat in conditiile in care este cunoscuta ca o persoana publica echilibrata, rationala. Mesajul ei a fost luat in serios, fiind considerat credibil - iar multe persoane au empatizat cu aceasta destainuire a Andreei Esca si datorita imaginii publice a acesteia - nu a fost implicata in scandaluri, are o viata ordonata, disciplinata, o persoana serioasa, de succes, cu o familie unita, si o casnicie de lunga durata - iar cand o astfel de persoana sau familie trece prin momente grele foarte multi dintre noi empatizam imediat. Poate niciun politician nu are o astfel de imagine care sa-i permita ca atunci cand vine cu o poveste, cu un mesaj emotional, sa fie si credibil in ochii oamenilor. In acest interviu Esca a venit cu intreaga ei poveste de viata, ce i-a dat credibilitate. Un politician ce are de oferit, promisiuni pentru viitor", este de parere psihologul Keren Rosner.In opinia acesteia, valul de ura declansat de diversi conspirationisti impotriva vedetei ProTv dupa acest interviu denota imposibilitatea de a nega, rational, povestea si marturisirea Andreei Esca. "Celor care neaga chiar existenta acestui virus nu le-a mai ramas decat sa creada ca Andreea Esca comploteaza cu cei care ar induce in mod fals ideea de boala si de suferinta. Chiar si aceasta ipoteza exagerata devine credibila pentru cei aceste persoane ce au impresia ca se afla in posesia adevarului absolut, iar orice noua informatie empirica trebuie sa se supuna acestor articole de credinta.De aceea argumentele sau experientele noi au un atat de mic efect de a le schimba opiniile. Tot ce se intampla este vazut ca o confirmare pentru teoriile conspirationiste la care au aderat. Iar in acest caz, unde vorbim de o experienta pe care nu poti sa o negi, ca acesti oameni au fost bolnavi, si ea a marturisit acest lucru - agresivitatea multora dintre mesaje arata doar neputinta acestora de a aduce argumente rationale in aceasta dezbatere. Acuzatiile agresive - cum ca ar fi fost platita pentru tot ceea ce a spus sau ca este complice intr-o conspiratie mondiala - arata doar lipsa argumentelor acestor conspirationisti", a completat Keren Rosner."Exista o categorie de persoane care au convingeri puternice, de neclintit si care nu vor accepta ceea ce contravine convingerilor lor indiferent de tipul argumentelor, de argumentele suplimentare pe care le aud sau din partea cui vor primi aceste argumente. O categorie care nu accepta dialogul si au un nivel scazut de acceptabilitate a diversitatii. Adevarul lor este unic. Unul singur. Exista o categorie de persoane complet inchisa la dialog, si pentru ei orice mesaj nu are niciun efect, din pacate", este de parere si psihologul Mihai Copaceanu, in opinia caruia marturia jurnalistei a fost una de impact profund, transmisa cu maxima sinceritate."A fost transmisa cu maximum de sinceritate, cu lacrimi in ochi, o marturie despre propria viata si sanatate descrisa in detaliu si in direct, despre diagnosticul ei si al sotului aflat in stare grava datorita coronaviruslui. Dincolo de experienta unui om de televiziune atat de cunoscut, datoria noastra este sa avem decenta, empatie si respect fata de trairile oamenilor si sa ne protejam pe noi si pe cei din jurul nostru. Oamenii care urasc nu sunt fericiti", a completat acesta.Dupa interviul acordat ProTV pagina de Facebook a vedetei a fost luata cu asalt nu doar de catre cei care au incurajat-o sau si-au exprimat sustinerea pentru aceasta ci si de catre multi conspirationisti ce au acuzat-o ca minte, ca virusul nu exista, ca a fost platita de Organizatia Mondiala a Sanatatii , sau ca este un joc pe care il face de anul trecut. "Ti-ai vandut sufletul pentru cativa bistari, tradatoare ce esti! Bagi frica in oameni la comanda! Rusine sa iti fie! Si tie si familiei tale!", a scrius un utilizator, sau "A fost platita cu bani multi de OMS sa spuna asa ceva! Chiar nu va puteti da seama! Cand a zis ca i-a facut transfuzie cu plasma de la unul infectat, este reclama! E o mincinoasa! E platita sa minta", este un alt mesaj critic.Andreea Esca (47 de ani) a confirmat, luni seara, intr-un interviu pentru postul Pro TV ca atat ea, cat si sotul ei, Alexandre Eram (50 de ani), dar si unul dintre cei doi copii ai lor au avut COVID-19."Niciodata nu te astepti sa ti se intample tie, oricum ar fi, si primul care s-a imbolnavit in familia noastra a fost sotul meu. Avem in minte acest lucru, ca forma grava a bolii o fac doar acei oameni care au niste boli cronice, care au alte probleme anterioare, care, nu stiu, sunt supraponderali si asa mai departe.Ei bine, iata ca sotul meu, care este un barbat de 50 de ani, fara niciun fel de boala cronica, un om care nu fumeaza, face sport, duce o viata foarte ordonata, nu face niciun fel de exces, iata ca a facut cea mai grava forma dintre noi trei. Si m-am trezit, pentru ca eram inca acasa, in momentul in care fiul meu mi-a dat telefon intr-o dimineata si mi-a spus: mama, sa stii ca pe tata l-au dus la terapie intensiva.Si in momentul ala pur si simplu s-a daramat cerul peste mine. Pur si simplu nu intelegeam, nu-mi venea sa cred. Simteam ca lesin si ca trebuie sa ajung repede undeva sa-mi revin, pentru ca nu intelegeam cum a putut sa cedeze organismul unui om atat de puternic. Si el este un om puternic nu numai fizic, dar si psihic. Este un om care face toate sporturile extreme din lume, care nu se sperie de nimic, caruia nu ii e frica de nimic. Si tocmai el sa pateasca atat de rau.Adica plamanii lui au fost extrem de afectati intr-un timp extrem de scurt. Organismul a reactionat violent intr-un timp extrem de scurt si foarte repede a ajuns la terapie intensiva, unde a stat foarte multe zile, unde a avut nevoie de ventilatie mecanica non-invaziva. A ajuns dintr-un om extrem de puternic si de sanatos, imi spunea, atat cat mai putea sa vorbeasca, pana cand a avut acea masca, practic nu mai ai cum sa vorbesti, dar atata timp cat a putut sa vorbeasca si sa comunicam, imi spunea tot timpul << nu mai pot, nu mai pot, este groaznic, cred ca asa arata iadul. Nu mai pot! >> ", a povestit vedeta Pro TV.Aceasta a spus care este si principalul regret dupa acest intreg episod. "Cred ca regret faptul ca am lasat si eu, ca si multi altii, garda jos in cateva momente. N-ar fi trebuit sa fac asta. Nu ma simt extrem de vinovata, pentru ca stiu ca am facut mult mai mult poate decat altii ca sa ma protejez, sa ma feresc. Poate ca trebuia sa fac mai mult. Desi stiu ca nu sunt perfecta, poate ar fi trebuit sa fac mai multe eforturi pentru a atinge perfectiunea", a mai spus Esca.