Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”

Prezentatoarea știrilor PRO TV, Andreea Esca, a reacționat cu umor și ironie după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi pentru sud-estul țării. Într-o postare pe rețelele de socializare, Esca a spus că de multe ori se îmbracă „inadecvat” pentru vremea anunțată de instituțiile de specialitate, din cauza avertizărilor pe care le consideră exagerate.
„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo: ))). Păi, știți de ce? Cred că institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! 😂”, a scris jurnalista.
Esca a subliniat că, deși rolul ei și al colegilor de la televiziune este să transmită informațiile oficiale publicului, avertizările meteo exagerate îi pun uneori pe oameni în panică pentru situații care se dovedesc a fi „o ploicică de toamnă”.
„Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea… să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Să avem încredere în aceste instituții! Și treaba instituțiilor este să știe că în România asta e o ploicică!!!!”, a adăugat ea.
Jurnalista a încheiat mesajul cu un ton glumeț și optimist, explicând că se poate descurca cu „geaca e Mercedes” și cizmele de cauciuc, chiar dacă scenariile apocaliptice nu se confirmă: „Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH-urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor.”
Esca a mai precizat că, de data aceasta, este mulțumită că nu are copii la școală, evitând astfel complicațiile generate de codul roșu: „Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala 😡”
Cod roșu pentru mai multe județe ale țării
În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat aproape 350 de sesizări în contextul codului roșu de precipitații.
Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roşu de precipitaţii, au fost primite şi soluţionate aproape 350 de sesizări.
