Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 11:29
1037 citiri
Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”
Andreea Esca FOTO captură video PRO TV

Prezentatoarea știrilor PRO TV, Andreea Esca, a reacționat cu umor și ironie după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi pentru sud-estul țării. Într-o postare pe rețelele de socializare, Esca a spus că de multe ori se îmbracă „inadecvat” pentru vremea anunțată de instituțiile de specialitate, din cauza avertizărilor pe care le consideră exagerate.

„Busu face mișto de mine că mă îmbrac mereu inadecvat pentru vremea de afară, deoarece nu ascult ce zic ei, acolo la meteo: ))). Păi, știți de ce? Cred că institutele astea de măsurare au luat-o razna! Sau sunt conectate la alte țări! 😂”, a scris jurnalista.

Esca a subliniat că, deși rolul ei și al colegilor de la televiziune este să transmită informațiile oficiale publicului, avertizările meteo exagerate îi pun uneori pe oameni în panică pentru situații care se dovedesc a fi „o ploicică de toamnă”.

„Și știți pe cine înjură ei acum? Pe noi, jurnaliștii! Că noi le transmitem datele instituțiilor acestea… să știe cu vremea! Că asta e treaba noastră. Să avem încredere în aceste instituții! Și treaba instituțiilor este să știe că în România asta e o ploicică!!!!”, a adăugat ea.

Jurnalista a încheiat mesajul cu un ton glumeț și optimist, explicând că se poate descurca cu „geaca e Mercedes” și cizmele de cauciuc, chiar dacă scenariile apocaliptice nu se confirmă: „Desigur, sper să nu se îndeplinească scenariile apocaliptice, și aștept scuze, de la toate INMH-urile lumii! Ca să le transmitem și noi mai departe, oamenilor.”

Esca a mai precizat că, de data aceasta, este mulțumită că nu are copii la școală, evitând astfel complicațiile generate de codul roșu: „Gata, ca mi-am vărsat nervii. Ma duc sa beau o cafea si sa-mi încep ziua, in mod normal! Bine ca n-am copii la scoala 😡”

Cod roșu pentru mai multe județe ale țării

În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat aproape 350 de sesizări în contextul codului roșu de precipitații.

Compania Apa Nova a anunţă că, în decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, ca urmare a precipitaţiilor abundente, în Bucureşti s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roşu de precipitaţii, au fost primite şi soluţionate aproape 350 de sesizări.

Cod roșu de ploi în București și cinci județe
Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
12:00 - Când se redeschid școlile din zonele afectate de Codul Roșu. Ce spune ministrul Educației despre necesitatea închiderii lor
Școlile din București și din cele cinci județe aflate sub avertizare de cod roșu de ploi își vor relua cursurile joi, după o zi în care orele au fost suspendate din motive de siguranță....
Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
11:36 - Bulgaria, devastată de ciclonul Barbara. Inundații, alunecări de teren și ninsori abundente provoacă haos. Trei persoane și-au pierdut viața VIDEO
Litoralul bulgar şi zonele montane sunt sub asediul unor fenomene meteorologice extreme: ploi torenţiale, inundaţii, alunecări de teren şi ninsori abundente provoacă haos, zeci de maşini...
Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”
11:29 - Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”
Prezentatoarea știrilor PRO TV, Andreea Esca, a reacționat cu umor și ironie după ce meteorologii au emis un cod roșu de ploi pentru sud-estul țării. Într-o postare pe rețelele de...
Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
11:15 - Robert Turcescu râde de avertizările autorităților privind ciclonul Barbara: ”Bă, dacă trăia Ceaușescu, vă aresta pe toți!” VIDEO
Robert Turcescu recidivează cu o nouă postare în care critică avertizările autorităților. După ce, marți seara, a batjocorit apelurile autorităților privind ciclonul care a lovit...
Godină, revoltat de cei care batjocoresc avertizările de vreme rea. "Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? A cadavre și a boli"
10:44 - Godină, revoltat de cei care batjocoresc avertizările de vreme rea. "Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? A cadavre și a boli"
Marian Godină critică dur atitudinea celor care iau în derâdere avertizările privind ciclonul Barbara, amintind de tragedia uraganului Katrina și subliniind că pregătirea pentru astfel de...
Raed Arafat face apel la populație să nu ia în derâdere avertizările privind Codul Roșu. "Există o postare virală care critică măsurile și susține că nu ar fi nicio problemă"
10:16 - Raed Arafat face apel la populație să nu ia în derâdere avertizările privind Codul Roșu. "Există o postare virală care critică măsurile și susține că nu ar fi nicio problemă"
Raed Arafat avertizează populația să nu creadă informațiile false de pe rețelele sociale și să ia serios în seamă recomandările autorităților, în contextul codului roșu de ploi...
Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova
08:32 - Bucureștiul, lovit de o cantitate record de ploi în mai puțin de o zi. Atenționare transmisă de Apa Nova
În doar 20 de ore, Bucureștiul a primit aproape întreaga cantitate medie de precipitații pentru luna octombrie, iar debitul canalizării a atins nivelul unui râu mare. Apa Nova a gestionat...
Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO
08:23 - Cod roșu de ploi și în Constanța. O mașină a fost luată de ape, cu o persoană blocată pe capotă FOTO
O mașină a fost luată de viitură în Constanța, iar o persoană așteaptă pe capotă să fie salvată. Echipele Primăriei intervin în continuare, iar ieșirea autobuzelor pe traseu a fost...
Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane
07:19 - Cod roșu de ploi. Pompierii au gestionat zeci de intervenții în București și Ilfov. Un copac a căzut peste un autoturism în care se aflau două persoane
ISU Bucureşti-Ilfov a intervenit pentru gestionarea a 38 de situaţii de urgenţă generate de vreme, de marţi dimineaţă până miercuri dimineaţă, 7-8 octombrie. În Sectorul 4, un copac...
Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Ieri, 23:12 - Ciclonul Barbara a scos pompierii în stradă. Au fost intervenții în șapte județe și în București
Pompierii au intervenit marţi, 7 octombrie, până la ora 21.00, în şapte judeţe şi în Bucureşti, din cauza vremii, fiind scoasă apă din subsoluri şi curţi şi fiind îndepărtaţi...
Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
Ieri, 22:37 - Orașul în care primarul le-a cerut angajatorilor să lase lucrătorii acasă din cauza codului roșu. "Nu moare nimeni dacă o zi oamenii stau acasă"
Primarul unui oraș din România a anunțat marți seară, 7 octombrie, că le-a transmis angajatorilor din municipiul pe care-l păstorește să le dea o zi liberă angajaților sau să le...
Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Ieri, 22:03 - Codul roșu a pus pe toată lumea în alertă. Unde a trimis primarul Capitalei scafandrii și din ce motiv VIDEO
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți seară, 7 octombrie, pe rețelele de socializare că scafandrii Apa Nova intervin în colectoarele principale pentru a...
Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Ieri, 21:51 - Raed Arafat vrea ca mesajele Ro Alert să fie transmise ca în SUA: "Pe TV, pe toate canalele, indiferent de programul la care te uiți", precum și la radio
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, respinge criticile care-l acuză că produce panică prin mesajele de tip Ro Alert și anunță că,...
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Ieri, 21:43 - Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Sistemul de canalizare al Bucureștiului a cedat în urma ploilor abundente, provocând inundații pe străzi întregi. Apa Nova transmite că, zilele acestea, în doar două ore s-a înregistrat...
Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
Ieri, 21:37 - Măsurile luate pe aeroporturile din București, în contextul codului roșu de ploi
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunţat marţi seară, 7 octombrie, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de...
E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
Ieri, 21:25 - E sau nu cod roșu de ploi? Autoritățile spun că da. Jurnalistul Lucian Mândruță prezintă prognoze mult mai calme. "Îmi pare rău să vă stric panica. S-a furat ciclonul"
E sau nu cod roșu de ploi torențiale? Autoritățile spun că da. Nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Giurgiu, Constanța, Călărași și Ialomița. Cunoscutul jurnalist Lucian...
Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
Ieri, 19:57 - Raed Arafat, îndemn pentru cei care locuiesc în zonele aflate sub codul roșu: "Lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie"
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), i-a îndemnat marți seară, 7 octombrie, pe oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se...
Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
Ieri, 19:24 - Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov. E cod roșu de ploi abundente. Când intră în vigoare FOTO
Autoritățile au transmis, marți seară, 7 octombrie, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov. Marți seara, de la ora 21:00, intră în...
#Andreea Esca, #cod rosu ploi , #stiri Andreea Esca
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cand era mic, era sarac lipit. Acum a devenit miliardar celebru si urmeaza sa se insoare, la 41 de ani
Digi24.ro
Reactia Gretei Thunberg dupa ce Donald Trump i-a transmis: "Mergi la doctor"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dolly Parton, probleme de sănătate. Sora ei le cere fanilor să trimită gânduri și rugăciuni pentru starea artistei
  2. Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună după divorț. Artista i-a transmis un mesaj surprinzător fostului soț VIDEO
  3. Când sângele dezvăluie dezechilibre hormonale
  4. 5 alimente surprinzătoare care îți pot crește colesterolul, potrivit nutriționiștilor
  5. Andreea Esca, ironică pe tema codului roșu de ploi: „Institutul a luat-o razna! Nu mi-e mie rușine acum de toti oamenii pe care i-am panicat de moarte?”
  6. Balonarea nu trebuie să fie o problemă: trucuri simple pentru confort digestiv
  7. Semnele exacte pe care ți le transmite corpul cu o lună înainte de un atac de cord. Medic: "Îți pot salva viața"
  8. Cum să-ți menții energia toamna: află ce vitamine sunt esențiale pentru sezonul rece
  9. Curățenia de toamnă începe cu wishlist-ul, nu cu dulapul
  10. Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului cu Andreea în Maldive: „Mă simt prost și să răspund”