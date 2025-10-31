Andreea Esca, mesaj emoționant de ziua tatălui său, care a împlinit 87 de ani: „Ultimele luni l-au cam pus la încercare”

Cu ocazia aniversării tatălui său, Andreea Esca a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință pe contul său de Facebook. Tatăl jurnalistei, Dumitru Esca, a împlinit 87 de ani, iar prezentatoarea Știrilor Pro TV a ținut să îi celebreze pe social media.

Jurnalista obișnuiește să țină des legătura cu fanii din mediul online și nu ratează aniversările de familie niciodată. Cu cazia zilei de naștere a tatălui ei, Andreea Esca a transmis un mesaj emoționant.

„Azi e ziua celui mai cel Moș:)! Șeriful nostru, Domnul Esca, zis și Titi sau Giovani! Care împlinește 87 de ani! Și chiar dacă ultimele luni l-au cam pus la încercare… el e un Scorpion:)! Le mulțumesc pe această cale medicilor și întregului personal medical de la @sanador.românia și Spitalul Bagdasar Arseni! Dar și tuturor celor care îl iubesc sau îl admira și care îi transmit mereu gânduri bune! La mulți ani, TATĂ!”, a scris Andreea Esca.

Postarea a fost întâmpinată cu numeroase reacții de susținere din partea fanilor, care i-au transmis urări de sănătate și ani lungi de viață tatălui său. „La mulţi ani sănătoşi, binecuvântaţi, alături de familie şi cei dragi!”, a scris unul dintre admiratori, în timp ce altcineva a comentat: „La mulți ani sănătoși, cu cei dragi aproape!”.

Ce părere a avut tatăl ei despre meseria sa

Andreea Esca a împărtășit, de-a lungul carierei sale, și momente din viața personală, mereu cu mândrie față de familia ei. Într-un interviu mai vechi, tatăl său a dezvăluit că nu și-a dorit ca fiica lui să urmeze Facultatea de Jurnalism. Dumitru Esca a povestit că a trimis-o inițial pe Andreea la Academia de Studii Economice din București, pentru că astfel își vedea fiica asigurată pe viitor. Nu a reușit să intre și a fost nevoită să se reorienteze, alegând în cele din urmă Facultatea de Jurnalism.

„Ei, am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic Du-te la economiști acolo, la ASE. Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o”, a declarat Dumitru Esca la PRO TV.

În amintirile sale despre copilăria Andreei, tatăl vedetei a mai spus: „Avea o gașcă aici în sat, veneau pe la 2 acasă, chiar dacă aveau 12, 13 ani. O lăsam în pace. Aveau de umblat, de furat cartofi, roșii de pe câmp”.

