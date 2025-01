Andreea Esca, pictorial senzațional în Dubai: „Am fost si la un super masaj, de unde si coafura de vis” FOTO

Andreea Esca a petrecut un sejur de vis în Dubai, alături de soțul ei, Alexandre Eram, și cei doi copii, Aris și Alexia. Prezentatoarea știrilor PRO TV a relizat și un pictorial pe plajă, unde s-a pozat în mai multe ipostaze, fie că vorbim de bălăceală în apa mării sau de plimbări prin luxosul oraș.

Andreea Esca, pictorial de vis în Dubai

Andreeaa Esca a reușit să strângă din nou zeci de mii de vizualizări la postările de pe Instagram, unde își ține la curent fanii cu ceea ce face. Ultima escapadă peste hotare a fost cu familia, de unde n-au lipsit nici copiii, nici soțul, așa că vedeta PRO TV a dat frâu imaginației și s-a pozat atât ei, cât și ceilalți membri ai familiei Esca-Eram pe plaja însorită din Dubai.

Mai ceva ca un copil, Andreea Esca, cunoscută pentru spiritul ei tânăr, s-a lăsat scăldată în blițurile aparatului foto în timp ce se bucura de apa mării, dar și de bucatele alese și de compania soțului.

„Azi am stat. La plajă. Cu tot cu crabi, gazele etc:). Până a apărut luna asta frumoasă. Am fost si la un super masaj, de unde si coafura de vis din primul filmuleț. Apa cu sare, masaj, somn si citit. Recomand. A, am vazut si ultimul episod descărcat din Yellow Stone:). Înțeleg ca au apărut încă doua sezoane. Unde sunt????”, a scris Andreea Esca pe Instagram, unde a postat și mai multe fotografii încântătoare în timp ce se relaxa pe nisipul fin.

N-au lipsit nici pozele cu celebra ei fiică, Alexia Eram, pe care a fotografiat-o ca pe un model. Tânăra influencer este urmărită și ea pe social media de 840 de mii de oameni, detronând-o pe mama ei, știrista de la PRO TV, care are 685 de mii de fani pe Instagram.

