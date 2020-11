Neti Sandu are Covid-19: Nu am avut nevoie de spitalizare, asa ca sunt acasa, in izolare

"Vreau sa aflati de la mine ca am fost confirmata pozitiv cu virusul SARS-Cov-2. Ma simt relativ bine, ca si cand as avea o raceala destul de puternica. Din fericire, nu am avut nevoie de spitalizare, asa ca sunt acasa, in izolare", a declarat prezentatoarea pentru Pro TV, potrivit Pagina de Media.ro "Aceasta este perioada din an in care eu mereu imi luam concediu de odihna, fiind in apropierea zilei mele de nastere.Nu ma gandeam ca anul acesta va fi un concediu medical si ca asa o sa-mi petrec ziua, dar sunt convinsa ca vom trece repede peste aceasta situatie", a spus Neti Sandu.De altfel, Horoscopul de la Pro TV nu a fost prezentat, ieri, de Neti Sandu.Infectarea prezentatoarei vine la aproximativ doua saptamani dupa ce o alta vedeta Pro TV a fost diagnostivata pozitiv. Este vorba despre Andi Moisescu, jurat Romanii au talent si realizator Apropo TV.La jumatatea lunii septembrie a fost depistat pozitiv si Dragos Bucur, prezentatorul Visuri la cheie.CITESTE SI