VIDEO Zeci de vedete si influenceri au petrecut la mare, fara masuri de protectie. Andreea Esca, Delia si o echipa de la PRO TV au luat parte la eveniment

Persoanele care apar in fotografii si in video-uri nu poarta masti si nu respecta distantarea, desi numarul de participanti este mai mare decat prevede legea, iar evenimentul are loc intr-un spatiu acoperit. Andreea Esca , Delia, Adina Buzatu, Mihaela Borcea sunt o parte din vedetele care au participat la eveniment. O echipa PRO TV a fost prezenta si ea la eveniment.Vineri, 10 iunie, televiziunea a confirmat ca mai multi angajati au fost confirmati cu COVID-19."In cursul acestei saptamani, cativa angajati au fost confirmati, din pacate, ca fiind infectati cu COVID-19. Colegii nostri urmeaza cu strictete recomandarile autoritatilor si ale specialistilor. Intreaga echipa care a intrat in contact direct sau indirect a fost si este in continuare testata", se arata intr-un comunicat de presa al televiziunii.