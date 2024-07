Andreea Esca a vorbit despre salariul pe care-l încasează la Pro TV: ”Am cât merit”

Andreea Esca a fost provocată să vorbească despre salariul pe care-l încasează lună de lună la Pro TV, pentru jurnalul de știri pe care-l prezintă. Cătălin Măruță a încercat să afle mai multe informații.

Iată dialogul dintre Cătălin Măruță și Andreea Esca, din cadrul emisiunii „La Măruță":

- Dacă ar fi să descrii salariul tău lunar, care dintre următoarele expresii ar fi cea mai potrivită?

- Am cât merit.

- Și cât meriți?

- Da!

Andreea Esca, ironizată de către Mihai Bobonete, pe tema salariului de la Pro TV: „Eu zic că între 25 și 30 de centimetri"

Salariul Andreei Esca a fost mereu un subiect „tabu" în media din România. Mihai Bobonete, angajat și el de Pro TV, și-a exprimat punctul de vedere, în stilul caracteristic „Las Fierbinți":

„Eu zic că între 25 și 30 de centimetri. Salariul? Scuze...Eu zic că Andreea are 35.000 de euro salariul lunar și mai are și cupoane de masă de vreo 10.000 de euro, bonuri de vacanță, da. Are și două tichete rabla și o excursie la Govora garantat, pe an”, a declarat Mihai Bobonete.

