Scandal monstru cu Șerban Huidu și Andreea Esca: totul a plecat de la o înregistrare în care știrista înjură

Șerban Huidu, fostul prezentator al Cronii Cârcotașilor, a dat pe post o înregistrare în care Andreea Esca înjură.

Patronul PRO TV de la acea vreme, Adrian Sârbu, l-a amenințat cu judecata pe Șerban Huidu, însă apele s-au liniștit, după ce fostul prezentator de la Cronica Cârcotașilor i-a arătat întregul material pe care îl avea la dispoziție și care era mult mai hard. „Mi-a mulţumit apoi. Erau lucruri care nu trebuiau să ajungă la TV”, a spus Șerban Huidu în podcastul lui Mihai Morar.

El a dezvăluit cum a intrat în posesia înregistrării.

„Povestea cu Esca, cu celebrele bucle. Aia cu butonul. S-a întâmplat, de fapt. Era un nene care urmărea Pro TV internațional în Suedia. Și ei emiteau la Hot Bird, este un satelit american. Aveau un sediu în Buftea și un sediu central, ei aveau trei canale: Pro TV, Acasă și Pro TV internațional. Era și al patrulea canal, folosit de ei ca teleficații, adică trimiteau dintr-o parte în alta fără să mai plătească relej. Și ăsta emitea codat.

Problema e că a emis 24 de ore necodat. Ce se întâmpla acolo în studio era dat pe satelit. Și ăla a băgat o casetă și a tras tot. Știi câte aveam? Eu am dat ce era cel mai soft. Am dat cu Esca ce era haios. Am avut foarte mult material”, a povestit Șerban Huidu.