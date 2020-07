Andreea Esca, primul interviu dupa zvonul ca ar avea COVID- 19: Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om

"Nu e niciun mister, nu e niciun secret"

Intr-un fragment de 30 de secunde, in care este promovat interviul, prezentatorea TV este intrebata direct de colegul ei daca a fost sau nu bolnava de COVID-19."Fiecare om are o limita a lucrurilor pe care le poate duce. Eu atat am putut sa duc. Nu sunt Dumnezeu, nu sunt un robot, sunt un om", spune Andreea Esca."Nu mi se parea normal ca eu sa dau declaratii intr-un moment cand eram foarte panicata."Luni, de la ora 19:00, la Stirile PRO TV , intr-un interviu acordat lui Cosmin Stan, Andreea Esca raspunde intrebarilor pe care toata lumea le-a pus in ultimele zile."Vom descoperi ca un om caruia cei multi ii pretindeau perfectiunea este de fapt doar un om cu vulnerabilitati si suferinte", spune Cosmin Stan despre interviul pe care telespectatorii il pot urmari in aceasta seara.Andreea Esca lamureste care este starea ei de sanatate, dar si de ce a ales sa nu faca o declaratie publica pana acum: "Fiecare om cred ca are limitele lui si vreau sa le multumesc acelora care m-au privit ca pe un om. (...) Nu e niciun mister, nu e niciun secret, nu e nicio rusine. Doar ca nu ma simteam in stare sa fac acest lucru si nu mi se parea normal ca eu sa dau declaratii".Despre primul interviu al Andreei Esca dupa o perioada grea din viata ei, Cosmin Stan spune ca va lamuri toate intrebarile care au planat in jurul acesteia in tot acest timp."Un interviu in care vom descoperi, cu surprindere, ca un om caruia cei multi ii pretindeau perfectiunea este de fapt doar un om cu vulnerabilitati si suferinte. O veti vedea pe Andreea Esca asa cum n-ati mai vazut-o si veti descoperi omul de dincolo de ecran dispus ca de aceasta data sa fie stirea, nu sa prezinte stirea, si sa ofere tuturor raspunsuri," declara Cosmin Stan.Interviul integral il puteti urmari luni, 20 iulie, de la ora 19:00, la Stirile PRO TV.