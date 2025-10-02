Andreea Esca, în afara studioului de știri: vacanțe în familie, pasiuni și stil de viață. ”Nu mă pot deconecta complet de job”

Andreea Esca FOTO captură video PRO TV

Andreea Esca se bucură de o perioadă plină de energie și relaxare, după o vară dedicată vacanțelor alături de familie și prieteni. Prezentatoarea de știri de la Pro TV a ales să împărtășească momente frumoase cu cei doi copii ai săi, Aris și Alexia, și cu soțul ei, combinând deplasările în țară cu escapade internaționale.

Dincolo de pupitrul de știri, viața ei este plină de activități și interacțiuni sociale care îi aduc bucurie și relaxare.

„Am avut o vară extraordinară pentru că am îmbinat tot felul de lucruri, am petrecut câteva zile la Porumbacu, unde avem noi o casă, la țară, și a fost foarte, foarte frumos, au venit la noi mai mulți prieteni. Apoi am fost la părinții lui Alex, care au o casă de vacanță la Nisa. Și acolo, la fel, ne-am văzut cu tot felul de prieteni cu care nu ne mai văzuserăm de multă vreme. Apoi am fost și în Grecia pentru câteva zile. Deci chiar am avut niște vacanțe extrem de reușite”, a spus ea pentru viva.ro.

Copiii săi au fost prezenți în majoritatea deplasărilor, iar Andreea Esca se declară încântată că Aris și Alexia se bucură să participe la vacanțe alături de părinți.

„Copiii mei au fost cu noi în vacanță, facem cel puțin două vacanțe pe an împreună și asta pentru că ei își doresc să vină, nu-i oblig eu. Mi se pare chiar deosebit faptul că merg, adică eu nu îmi aduc aminte să mai fi mers cu părinții mei în vacanță după 18 ani, dar lor le face plăcere și mă bucur. Cu cât vor să vină mai mult, cu atât mai bine.”

Ce pasiuni are vedeta

Chiar dacă se află departe de studioul de televiziune, Andreea recunoaște că nu reușește să se rupă complet de muncă. Conexiunile cu colegii rămân constante, însă nu interferează cu momentele petrecute alături de familie și prieteni.

„Nu reușesc să mă deconectez total de muncă, dar nici nu-mi propun asta. Țin tot timpul legătura cu colegii mei pentru diverse lucruri, dar nu atât de mult încât să nu am timp să povestesc cu ai mei sau să râdem cu prietenii. Dar răspunsul este 'nu'. Nu mă deconectez total pentru că nu îmi propun asta.”

Pe lângă pasiunea pentru jurnalism, Andreea Esca și-a cultivat și dragostea pentru muzică și dans, pe care le consideră o modalitate de relaxare și exprimare personală, fiind inspirată și de Jennifer Lopez: „Nu dansez ca Jennifer Lopez (râde) că, deh, asta e profesia ei. Eu, pentru o amatoare, cred că sunt ok. Da, îmi place foarte mult să dansez și îmi place muzica în general.”

Nicoleta Luciu a slăbit cu aceeași dietă din tinerețe: „Prima săptămână a fost puțin mai greu”
Nicoleta Luciu a slăbit cu aceeași dietă din tinerețe: „Prima săptămână a fost puțin mai greu”
La 44 de ani, Nicoleta Luciu și-a făcut o revenire spectaculoasă în lumea showbizului și impresionează prin silueta ei. Mămică a patru copii, vedeta a reușit să dea jos 12 kilograme și...
Gabriela Prisăcariu dezvăluie ce părere are fiul ei, Tiago, despre apariția în familie a unui alt copil: „Și-ar dori, dar nu ar ceda...”
Gabriela Prisăcariu dezvăluie ce părere are fiul ei, Tiago, despre apariția în familie a unui alt copil: „Și-ar dori, dar nu ar ceda...”
Dani și Gabriela Oțil formează unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz, iar viața lor de părinți alături de băiețelul Tiago le aduce bucurii, dar și provocări. Gabriela a...
