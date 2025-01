Cui îi datorează Andreea Esca succesul în viață. Cine este, de fapt, persoana care a format-o pe vedeta PRO TV VIDEO

Andreea Esca a vorbit într-un podcast realizat de Academia de Studii Economice (ASE) din București despre educație, dar și despre omul care a format-o în viață încă din primii ani de școală. Vedeta PRO TV este de părere că profesorii sunt cei mai importanți în procesul de învățare al unui elev, fiind cei care pot produce cu adevărat o schimbare în bine sau rău.

Andreea Esca, născută pe 29 august 1972, în București, este una dintre cele mai cunoscute jurnaliste de televiziune. Știrista de la PROTV a absolvit Școala Superioară de Jurnalism în 1990, după care a urmat cursuri de specializare la CNN, unde a dobândit experiență internațională în domeniu.

Andreea Esca și-a început cariera jurnalistică la începutul anilor 1990 la SOTI, unul dintre primele posturi de televiziune independente din România. Din 1 decembrie 1995, vedeta TV este prezentatoare a știrilor de la ora 19:00 la Pro TV.

Andreea Esca a fost elevă la școala generală la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, unde și-a întâlnit majoritatea profesorilor care au format-o ca om, dar care i-au dat și curaj să fie creativă. De un astfel de episod vedeta TV și-a amintit cu profesoara de engleză, care a avut un rol foarte important în educația ei.

„Eu am făcut multe lucruri în viața mea datorită învățătoarei mele pentru că era un om cu har, credea în mine, spunea că pot face orice, mă ducea la teatru, la film. Am avut apoi o profesoară de engleză care iubea copiii și, pe timpul comunismului, avea în școală un laborator fonic, ne aducea casete.

Ne punea să facem diferența între cum vorbesc americanii, cum vorbesc britanicii. Făceam scenete, iar pentru noi copii era ca și cum nu făceam școală. Toată lumea a vorbit apoi engleză și am fost îndrăgostiți de engleză. Am luat posturile [N. Red. la serviciu] pentru că am dat de oameni îndrăgostiți de ce făceau”, a povestit vedeta TV.

