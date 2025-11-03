Andreea Ibacka și Cabral, experiențe inedite în vacanța de vis din Gibraltar: „Am ajuns până la capătul Europei” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:07
499 citiri
Andreea și Cabral Ibacka FOTO: Instagram/ Andreea Ibacka

Andreea Ibacka și Cabral au ales Gibraltarul pentru o vacanță de familie de neuitat, combinând peisaje spectaculoase cu activități potrivite pentru copii.

Andreea Ibacka împărtășește tot timpul noutăți din viața de familie, ținându-i la curent pe fanii online. De această dată, actrița a postat imagini cu experiențele din vacanță pe rețelele sociale, oferind și câteva recomandări utile pentru părinții care vor să viziteze teritoriu britanic de la sudul Peninsulei Iberice.

„Ieri am ajuns până la capătul Europei, în GIBRALTAR. La munte şi la mare şi la maimuțe. Am trecut granița, am luat telecabina până în vârful stâncii (400 m în 6 minute), aproape am fost jefuiți de maimuțe (oricât de vigilenți ne-am propus să fim). Pur şi simplu căruciorul nostru părea prea tentant… cât eram noi prinşi cu pozele. Locuri de văzut în Gibraltar cu copiii: 1). THE ROCK OF GIBRALTAR (plin de maimuțe libere), se ajunge cu Cable Car (cel mai eficient ar fi să iei bilete online). Stânca impunătoare care domină Strâmtoarea Gibraltar. 2). EUROPA POINT (la far), punctul din care Africa se vede cu ochiul liber (coasta marocană este la aproximativ 20 km distanță). Cel mai sudic punct al Europei. *De data aceasta n-a fost nevoie să dăm prioritate la avion înainte să traversăm şoseaua cu maşina (până anul trecut avioanele decolau/aterizau pe aceeaşi stradă”, a povestit Andreea pe contul său.

Într-un interviu acordat recent, vedeta a vorbit despre cum își organizează timpul între carieră și viața de familie și despre modul în care împart responsabilitățile legate de creșterea copiilor, Namiko și Tiago.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a mărturisit Andreea pentru viva.ro.

