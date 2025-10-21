Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele neașteptate cu copiii săi: „Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri”

Andreea și Cabral Ibacka trăiesc zilnic bucuriile și provocările de a crește doi copii: Namiko, de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, o experiență care le cere multă răbdare și organizare.

Recent, Andreea a vorbit cu umor despre micuții săi și despre asemănările și diferențele dintre ei, explicând și cine moștenește trăsăturile fiecăruia dintre părinți.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Ea a mai explicat că, în general, copiii ascultă mai mult de tatăl lor, deși există anumite domenii în care părerea ei este mai fermă, iar atunci ei respectă mai mult regulile impuse de Andreea.

„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a continuat ea.

Pentru a păstra echilibrul în familie, Andreea a stabilit reguli clare legate de timpul petrecut de copii în fața ecranelor.

„Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte ‘catchy’, dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice”, a explicat Andreea Ibacka pentru Click.

