Andreea Ibacka, despre disciplina din familie și reguli: „Am un Excel cu programul pe zile și ore, un adevărat master plan”

Andreea și Cabral Ibacka se ocupă zilnic de creșterea celor doi copii ai lor, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar gestionarea timpului și activităților celor mici necesită reguli clare pentru a menține ordinea în familie.

Actrița a dezvăluit, pentru Click, cum reușește să îmbine disciplina cu relaxarea și implicarea copiilor în treburile casnice.

„Desigur că ei, la 4 și 7 ani, nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general, ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte catchy, dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice. În ultima vreme am învățat și eu să mă relaxez mai mult în ceea ce privește ordinea, curățenia și așa mai departe pentru că mi-am dat seama că nu se poate. Decât peste niște ani, probabil, să ai o casă ca pe Instagram. Că 5 minute mai târziu e totul înapoi. Am început să-i implicăm și pe ei mult mai mult în activitățile casnice. Poate că așa vom controla și limita mai mult haosul pe care ei îl produc pentru că știu că există consecințe și tot ei vor strânge. Și, pe măsură ce cresc, vreau să-i responsabilizez din ce în ce mai mult în activitățile cu animalele de companie. Să o învăț pe fata mea, chiar mi-a cerut vara asta să gătească și ea mici chestii. A fost foarte încântată, mi-aduc aminte de noi, că la șapte ani îmi făceam singură ouă ochiuri, aprindeam aragazul. Acum tindem să-i protejăm mult mai mult”, a explicat Andreea Ibacka.

Vedeta pune mare accent și pe organizarea programului zilnic al copiilor, reușind să coordoneze întreaga familie.

„Eu am un Excel pe zile și pe ore și e trimis programul, master planul de la care sigur că avem uneori excepții, derogări când chiar se întâmplă să aibă soțul eveniment sau eu vreun eveniment și se mai schimbă master planul, dar avem acest Excel pe zile și pe ore trimis către toată familia și fiecare știe, deci mama știe că ea o duce la înot, că eu o iau de la înot, că ea o duce la engleză, că soacra mea o ia de la engleză, totul este fix pentru că altfel ne-am încurca”, a mai adăugat soția lui Cabral.

