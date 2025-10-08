Andreea Ibacka, soția lui Cabral, în recuperare după accidentul de motocicletă. Cum se simte acum: „Am crezut că nu-mi voi mai vedea copiii”

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:19
Andreea Ibacka, soția lui Cabral, în recuperare după accidentul de motocicletă. Cum se simte acum: „Am crezut că nu-mi voi mai vedea copiii”
Andreea Ibacka este cunoscută pentru modul în care reușește să îmbine cariera cu viața de familie, dar și pentru prezența ei constantă în online, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi cu sute de mii de urmăritori. Deși este o actriță apreciată și un influencer activ, rolul de mamă și parteneră de viață îi oferă Andreei energie și echilibru în relațiile personale. Cu toate acestea, provocările vieții nu au ocolit-o recent, după ce a trecut printr-un accident de motocicletă care i-a pus sănătatea și viața la încercare.

Au trecut două luni de la evenimentul dramatic, însă urmările se resimt și astăzi. Andreea continuă să urmeze un program strict de recuperare, concentrându-se pe refacerea coastelor și a mâinii stângi. În ciuda durerilor, actrița privește cu recunoștință faptul că lucrurile nu au degenerat într-o tragedie.

„Deși încă mă dor coastele și fac recuperare pentru mâna stângă – n-aveam timp nici să respir, dar pentru o asemenea prioritate, cotul rupt… mi-am mai găsit 2–3 ore pe zi, fac fizioterapie și kinetoterapie –, sunt liniștită la gândul că mi-am recăpătat mobilitatea în foarte mare proporție. Slavă Domnului că nu a fost mai rău! Având în vedere că am zburat 4–5 metri de la locul accidentului și am căzut pe asfalt… urmările puteau fi mult mai grave. Se pare că am aterizat binișor, instinctiv m-am rostogolit la impactul cu solul, ceea ce a diminuat viteza cu care am fost aruncată de pe motor.”, a spus ea într-un interviu pentru Viva.ro

Impactul accidentului a fost resimțit și pe plan emoțional, iar actrița recunoaște că experiența a fost una care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Într-un moment de sinceritate, Andreea a povestit cum s-a confruntat cu teama că nu-și va mai vedea copiii și cât de repede și profund s-a schimbat percepția asupra riscurilor.

„Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina care ne-a tăiat calea. A urmat saltul meu peste Cabral, peste motor, peste mașina perpendiculară pe șosea. A fost scurt, dar nu știu cum se face că am avut timp de multe gânduri. Cele mai importante, legate de copiii mei, credeam inițial că n-o să-i mai văd. Sigur că am realizat mai mult ca oricând că se poate întâmpla ceva catastrofal la o simplă plimbare de 30 de minute prin oraș, chiar dacă mergi regulamentar. Nu m-am mai urcat pe motor de atunci.”

