Andreea Ibacka, dezvăluiri despre starea ei de sănătate. Actrița a avut un accident rutier: „Mă dor coastele”

Andreea Ibacka și Cabral au trecut recent prin momente dificile, în urma unui accident rutier care a avut loc în Capitală. Evenimentul s-a petrecut acum aproape două săptămâni, chiar în zona centrală a Bucureștiului, iar actrița a avut nevoie de intervenția medicilor după ce a fost rănită.

În urma impactului, Andreea a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic Floreasca, unde specialiștii au diagnosticat-o cu o fractură la cot. Aceasta a fost nevoită să poarte ghips timp de zece zile, conform celor declarate de ea ulterior.

Între timp, starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Deși încă resimte dureri, în special la nivelul coastelor, Andreea nu a vrut să lipsească de la concertul susținut de Jennifer Lopez în București, pentru care își cumpărase biletele din timp.

„Dacă nu citești pe buze, traduc eu: mă dor coastele, mai subțire cu dansul. Dar am luat bilete din pre-sale, nu puteam să ratez! Ultima zi cu ghips, sper!”, a scris actrița pe conturile sale de social media.

Accidentul s-a produs pe data de 17 iulie, în jurul orei 13:00, la intersecția bulevardului Nicolae Bălcescu cu strada C.A. Rosetti. Potrivit relatărilor oficiale, un autoturism condus de un bărbat de 71 de ani, care se deplasa dinspre Piața Universității spre Piața Romană, a virat fără să se asigure și a acroșat o motocicletă care circula regulamentar pe prima bandă. Pe motocicletă se aflau Cabral și soția sa, Andreea.

În urma coliziunii, actrița a suferit răni care au necesitat intervenția echipajului medical sosit la fața locului. După ce a fost stabilizată, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și tratament suplimentar.

Brigada Rutieră a transmis într-un comunicat:

„La data de 17 iulie a.c., în jurul orei 13:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc la intersecția dintre Bd. Nicolae Bălcescu-Str. C.A. Rosetti. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Nicolae Bălcescu dinspre Piața Universității către Piața Romană a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula pe banda I a Bd-ului Nicolae Bălcescu, în aceeași direcție. În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea pasagerului aflat pe motocicletă, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri”.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative. Poliția a deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.

„Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind 0. În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări, IN REM, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au mai transmis autoritățile.

