Cunoscuta vedetă de televiziune Andreea Mantea (36 de ani) s-a deschis publicului în ultima sa declarație, oferind detalii despre o relație pe care a avut-o în trecut.

Înșelată de fostul partener, Andreea Mantea a oferit detalii despre modul în care s-a simțit în fața infidelităților bărbatului din viața ei.

”O relație toxică este când unul dintre parteneri îl stinge pe celălalt. Noi suntem energie. Dacă tu îmi spui mie că nu sunt bună de nimic, că nu sunt în stare, că nu pot și, încontinuu, ai ceva rău să-mi spui, încontinuu tu îmi faci mie rău. Eu, de când mă trezesc, sunt încontinuu supărată. Atunci ce facem?”, a declarat Andreea Mantea într-o emisiune TV.

„Am și auzit, am și văzut, am văzut și în mesaje. Când am auzit, asta a fost cel mai dur. Asta, pe mine, m-a îngenuncheat. Noi râdem și glumim acum, că am trecut peste ele. Eu nu mai auzeam. Nu mai vedeam. Mi-a amorțit tot corpul. Am căzut din picioare. Îmi curgeau lacrimile fără să îmi dau seama. Nu mai aveam aer, am luat-o pe alte… Au trecut. Să plâng după așa ceva?”, mai spune Andreea Mantea despre infidelitatea fostului iubit.

