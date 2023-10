Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 14 kilograme: "Tare bine-i fără ele"

Andreea Marin a declarat că este extrem de fericită după ce a reușit să dea jos 14 kilograme.

Întrebată care a fost secretul, Andreea Marin a răspuns: "Disciplină și moderație".

Ea a postat pe Instagram un videoclip de pe banda de alergare și a explicat cum a reușit să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme.

"Uneori în zori de zi, înainte de a începe ziua de lucru, alteori mult după apusul soarelui, când se încheie treaba, mă aflu pe banda de alergat.

Aș minți să spun că-mi place nespus, prefer sporturile de echipă, nu sprintul de unul singur, dar las mofturile deoparte, pentru că timpul nu-mi permite să bat orașul aglomerat, minutele și orele îmi sunt bine drămuite.

Important e să mă simt sănătoasă la cei aproape 49 de ani ai mei, să-mi respect corpul și să-l ajut să mențină cele 14 kilograme pierdute în această vară, că tare bine-i fără ele, să fiu în formă și capabilă să am mintea ageră și creativă, și să mă bucur când îi ofer un exemplu bun fiicei mele, mi-a sunat bine să o aud spunând Bravo, mami! - e ca și când aș fi câștigat o medalie.

Dar cel mai bine a fost când am realizat că medicul cardiolog avea dreptate, cel la care am fost îngrijorată de respirația care se poticnea când mi-era lumea mai dragă: Slăbiți primele 5 kilograme și o să vă minunați de schimbările din corp. Mai mult, va fi și mai bine!.

Uneori nici nu realizăm cât ne îngreunăm singuri viața. Luni de zile de muncă asiduă la începutul acestui an au însemnat somn puțin pentru mine, abateri de la orice fel de dietă sănătoasă cu gândul ca voi recupera eu când voi avea vreme, epuizare de numai la sport nu mai reușeam să mă gândesc la finalul zilelor începute mereu pe fugă și mult prea devreme.

Dacă ai 6 luni ca astea, e de ajuns să dai tot ritmul de viață peste cap, să acumulezi în greutate fără să îți dai seama - am 1,76m, înălțimea mea păcălește, nu vezi imediat kilogramele în plus, dar asta nu ajută și sănătatea și nici nu poate minți cântarul, iar în oglindă nu ți se pare îngrijorător și nu acționezi la timp uneori, am fost luată de valul vieții și al responsabilităților. Așa că ia aminte și tu: nimic nu e mai important decât să te simți bine și sănătos în pielea ta!".

