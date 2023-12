Adevărul din spatele operației Andreei Marin: Am slăbit 16 kilograme! Urcam două etaje și eram terminată

Recent, Andreea Marin și-a pus fanii pe jar după ce a scris pe Instagram că a suferit o intervenție chirurgicală.

Zâna surprizelor a recunoscut că a fost vorba de o operație, în urma căreia a slăbit nu mai puțin de 16 kilograme.

„Am slăbit 16 kilograme. Mai am 3-4 kilograme de dat jos. Nu vreau mai mult. Am ajuns aproape la greutatea din liceu, deci nu vreau să exagerez. Important este să fiu sănătoasă. Mi-am făcut și toate analizele de curând. Sfătuiesc orice om, dar dacă vorbim de femei, atunci cele care au o vârstă asemănătoare cu a mea, eu am 49 de ani, trebuie să aibă cu atât mai mult grijă de sănătatea lor. Mi-am verificat starea de sănătate și sunt bine. Am făcut revizia. M-am dus la doctor că nu respiram bine și îmi făceam griji legate de inimă și medicul mi-a zis Nu ne-am văzut de 20 de ani și de atunci nu ai pus mult, un kilogram pe an Și mi-a fost o rușine", a declarat ea.

"Urcam două etaje și eram terminată. Acum am o dietă corectă, fac mișcare, nu simt că mă aproprii de 50 de ani", a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin a apelat la o clinică privată: "Există și această alegere de a nu sta și de a așteptat cu mulți nervi pe anumite holuri ale unor spitale de stat".

Cătălin Măruță: "O vedeți pe Andreea slabă, dar televizorul mai și îngrașă, deci ea este și mai slabă în realitate".