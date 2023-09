Andreea Marin a slăbit zece kilograme. Cum arată acum Zâna Surprizelor FOTO

Andreea Marin (48 ani) a reușit să scape de câteva kilograme bune, chiar în lunile de vară, când, de regulă tentațiile culinare sunt mai mari.

Ea spune că regula esențială este, ca la fiecare masă, să mănânci doar o singură porție, să eviți excesele, iar farfuria să fie cât mai sănătoasă din punct de vedere nutrițional.

„Mi se pare extrem de relevant ca la o masă să ai un singur fel. Mănâncă ce-ți place, o supă cremă bună, ceva cu puține ingrediente, cât mai curat, ai grijă să ai legume, salată, mult verde în farfurie, nu să facem un amestec.

Eu nu simt deloc că aș pica din picioare, deși merg pe 10 kilograme pierdute, mănânc normal, timp de două ori pe săptămână fac și niște proceduri, nu mai am mult de slăbit, nu am nevoie, însă există și persoane pentru care sănătatea este sub semnul întrebării”, a dezvăluit Andreea Marin într-un podcast.

