Andreea Marin și-a speriat fanii: ”Am ajuns în spital, am ajuns să pic”

Andreea Marin (48 de ani), una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc, a făcut dezvăluiri îngrijorătoare despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului din cauza programului încărcat.

„Am avut nenumărate momente în care am simțit oboseala, epuizarea. Nu le mai știu numărul. Le-am depășit cu greu, uneori am ajuns în spital, am ajuns să pic, pur și simplu de oboseală.

Lucrurile mari nu se fac cu eforturi mici. În meseria pe care mi-am ales-o nu este vorba doar despre muncă fizică, ci și de creativitate, de dorința de a veni mereu cu ceva nou, dar și de muncă fizică pentru că uneori le facem pe toate.

Cel puțin așa am făcut eu lucrurile, sunt producător de ani buni și asta înseamnă să te intereseze tot ce ține de bucătăria produsului tău”, a dezvăluit Andreea Marin pentru spynews.ro.

