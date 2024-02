Măritată cu Ștefan Bănică, Andreea Marin putea avea soarta Mădălinei Manole: ”Am ajuns și la limita aceea”

Cunoscuta prezentatoare Andreea Marin (49 de ani) a fost invitată în cadrul emisiunii „Play IT”, unde a făcut dezvăluiri privind problemele cu care s-a confruntat atunci când era măritată cu Ștefan Bănică (2006-2013).

Andreea Marin a povestit că a suferit de depresie timp de doi ani, după ce a devenit mamă, în 2007.

„Eu n-am ajuns la depresie dintr-un motiv de acest fel, nu aveam un gol interior de umplut, nu în acest sens. La mine a fost o treabă legată de perioada de după naștere și niște nemulțumiri, fiecare are nemulțumiri în viața sa, și m-a prins pe un teren mai slab, iar asta s-a întâmplat.

După aceea, am vorbit deschis despre depresie și am făcut și campanii naționale și europene cu acest subiect, pentru că nu a fost ușor prin ce am trecut.

Am ajuns și la limita aceea, într-un punct foarte rău, foarte trist, foarte dur și cred că a fost foarte bine să bat la ușa unui specialist și să vorbesc despre asta ulterior, după ce am trecut prin experiență și m-am vindecat, unor oameni care și la atâția ani distanță mă întreabă despre depresie și ce e de făcut. Și mie mi-a atras atenția și am conștientizat cazul Mădălinei Manole, abia atunci am realizat că asta s-ar putea să fie în cazul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea „Play IT”, potrivit wowbiz.ro.