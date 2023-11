Andreea Marin, transformare spectaculoasă. Cum arată diva la aproape 49 de ani FOTO

Andreea Marin va împlini peste mai puțin de o lună 49 de ani și a reușit o transformare corporală spectaculoasă.

Diva a slăbit 15 kilograme într-un timp record, făcând sport, și n-ar vrea să se oprească aici.

Ea a prezentat activitatea sportivă într-un mod cât se poate de haios.

„Când te dai specialistă și îți convingi copilul ce stă numai cu burta pe carte că și creierul are nevoie de sport, să mai capete si el forțe noi și puțin oxigen, așa că o conduci la sală, sala aceea la care tu n-ai mai fost dinainte de pandemie, și te hotărăști să urci și tu pe o bandă cât se chinuie ea pe alta, că doar n-o fi foc, și timpul de așteptare trece mai ușor, nu-i așa?

Buuun, te urci, ești pe bandă, ce-a fost mai greu a trecut sau… așa crezi tu. Pentru că banda de la sală e de-a dreptul nepoliticoasă și te întreabă câți ani ai de cum dai să alegi programul preferat – ar putea și ea să aprecieze că îți tremură mâna de emoție când apeși, uitându-te în jur să nu te vadă cineva, “Fat Burn”, dar de unde?! Să-ntrebi o doamnă “de la 0 la 99, ce vârstă aveți?” când răspunsul tău cinstit e “deja 49” n-o fi cumva o ofensă la adresa bunelor maniere?

În fine, treacă de la mine, nu m-a văzut nimeni când am tastat, cu un zâmbet larg am rezolvat totul, pe scurt, vârsta e doar o cifră și nu o recunosc, dar m-am răzbunat: alergare va vedea banda asta din partea mea când oi împlini din nou 48! Na! Mă duc la banda mea de-acasă, cuminte și politicoasă, care nu te ia la întrebări și mă așteaptă oricum de ceva timp s-o șterg de praf.

P.S. Acesta este un pamflet și orice asemănare cu realitatea e rară și e o pură întâmplare. Pe care o regret și promit să nu o mai repet!”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

