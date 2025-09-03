Boala care a făcut-o pe Andreea Marin să piardă 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce declară despre viața amoroasă după despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:15
Andreea Marin a început o colaborare cu fiul lui Ștefan Bănică Jr. FOTO: Andreea Marin/Facebook

După ce fiica ei a plecat în Statele Unite pentru a-și continua studiile, Andreea Marin își dedică timpul proiectelor sale de toamnă. Pregătirile pentru Gala „Nu există nu se poate” sunt deja în plină desfășurare, însă vedeta se gândește și la momentele în care va putea să-și viziteze fiica în America.

Cu toate acestea, vedeta a avut parte de clipe dificile recent, când a fost infectată cu Covid. Andreea Marin a dezvăluit că a pierdut 5 kilograme din cauza problemelor de sănătate, însă acum se simte mai bine.

De ce a slăbit Andreea Marin 5 kilograme

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu 5 kilograme în minus. A fost mai neplăcut! 5 kilograme în minus au fost la fix!”, a declarat ea.

De asemenea, pentru a-și menține tonusul, Andreea face Pilates de două ori pe săptămână și își completează antrenamentele acasă, cu alergare pe bandă și ridicarea greutăților.

Despărțirea de fiica sa, Violeta, după 17 ani petrecuți împreună, a fost un moment emoționant, însă Andreea susține alegerile fetei sale și îi oferă tot sprijinul.

„Acum eu sunt cea care o încurajează pe Violeta. I-am spus să își închipuie că este într-o vacanță mai lungă. A zis că vrea să plece dar nu se gândea că nu se mai întoarce așa repede acasă. Violeta a început deja școala de o săptămână. Țintește Dreptul, dar acolo își va putea schimba orientarea și, dacă își dorește să facă și altceva, este posibil. Ar putea să se răzgândească, sau nu, până în anul doi. Stă singură în camera din campus, așa a nimerit. Eu am stat cu 5 colege în cameră, la facultate. Vorbim zilnic, e adevărat, suntem foarte apropiate. Cumva m-am liniștit că am fost și am văzut unde o să stea și cum s-a instalat. Eram atât de panicată! Când am ajuns acolo am stat o săptămână, am aranjat camera, ne-am plimbat în campus și am râs cu poftă! Se gospodărește singură, mă bucur foarte tare că se întâmplă asta. Nu sunt de părere că e bine să crești copilul prea răsfățat. O să ne vedem când vine ea în București, luna viitoare, apoi voi merge eu la ea în decembrie, atunci când fiica mea va împlini 18 ani!”, a povestit Andreea Marin pentru Click.

Ce spune despre viața sentimentală

Prezentatorul TV Cristi Brancu a întrebat-o pe Andreea Marin dacă a găsit liniștea pe plan sentimental după despărțirea de fostul ei partener, Adrian Brâncoveanu. Răspunsul vedetei a fost sincer și apreciat de gazda emisiunii „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV.

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză. Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus!”, a declarat Andreea Marin despre viața ei privată.

