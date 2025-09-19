Andreea Marin a dezvăluit boala ascunsă și momentul în care s-a speriat: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 10:59
Andreea Marin a început o colaborare cu fiul lui Ștefan Bănică Jr. FOTO: Andreea Marin/Facebook

Andreea Marin a vorbit despre problemele de sănătate pe care le-a ascuns și despre momentul care a speriat-o. Vedeta a fost invitată în emisiunea MediCOOL, unde sunt dezbătute diverse obiceiuri de sănătate care pot duce la probleme, unele chiar complicate.

Fosta prezentatoare TV este cunoscută pentru deschiderea sa, chiar și când vine vorba de aspecte mai puțin plăcute ale vieții. Astfel, Andreea Marin a dezvăluit în cadrul emisiunii de la Antena 1 cu ce probleme de sănătate s-a confruntat și care a fost momentul care a speriat-o.

„Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”. În cea mai recentă ediție a emisiunii MediCOOL, vedeta va fi alături de Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, într-o discuție cu dr. Mihail Pautov despre experiențe personale legate de sănătate și bunăstare.

Cu ce probleme s-a confruntat Andreea Marin

În cadrul emisiunii, Andreea Marin va vorbi despre experiența sa cu sindromul de burnout, o problemă cu care s-a confruntat recent. Vedeta a explicat cum lipsa somnului și stresul constant i-au afectat echilibrul fizic și emoțional.

„Toată viața am dormit în jur de 4 sau 5 ore pe noapte, nu mai mult. Nu m-aș lăuda cu acest aspect pentru că mă trezeam dimineața, îmi făceam o listă de priorități, îmi puneam lucrurile în ordine, însă eram foarte supărată și agitată la finalul zilei. Nu mă puteam odihni pentru că nu reușeam să rezolv totul! (…) Oboseala era din ce în ce mai accentuată, aveam insomnii. Pot să spun sigur că ajunsesem într-un dezechilibru grav. În timpul unor filmări pentru emisiunea mea am căzut pe stradă. Mergeam să filmez un nou interviu, dar eram după alte trei realizate în aceeași zi. Atunci a fost momentul în care mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă!”, a mărturisit Andreea Marin.

Pe lângă experiențele personale ale vedetei, emisiunea abordează și teme practice legate de sănătate și confort. Bella Santiago și Nicu Grigore vor discuta despre utilizarea corectă a aerului condiționat și despre preferințele pentru temperaturi calde sau reci. De asemenea, telespectatorii vor învăța exerciții de respirație pentru relaxare, remedii naturiste, rețete benefice pentru creier și microbiom, precum și exerciții fizice care contribuie la starea de bine.

Sezonul actual al emisiunii aduce un format extins, în care echipa MediCOOL – dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană – răspunde tuturor întrebărilor telespectatorilor, iar testele și răspunsurile esențiale nu lipsesc, făcând ediția imposibil de ratat.

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

