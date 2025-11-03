Andreea Marin, dezvăluiri noi despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a dus la separare: „Așa se va întâmpla”

La începutul lunii iulie, Andreea Marin a făcut publică vestea despărțirii sale de Adrian Brâncoveanu, după opt ani de relație. Inițial, vedeta a preferat să păstreze tăcerea, însă zvonurile apărute în presă au determinat-o să clarifice situația și să confirme că relația lor s-a încheiat.

Cunoscută pentru discreția sa, Andreea Marin a oferit recent mai multe declarații despre viața sentimentală, explicând cum gestionează această perioadă.

„Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.red. – nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a spus vedeta pentru Spynews TV.

Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, Andreea Marin a explicat că decizia de a se despărți nu a fost una ușoară, având în vedere implicarea profundă în relație:

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta, prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”.

Ads

Reacția lui Adrian Brâncoveanu

Adrian Brâncoveanu a avut o singură reacție după ce despărțirea a fost confirmată public: „Respect profesia dumneavoastră și apreciez interesul acordat, însă, personal, nu am absolut nimic de declarat pe marginea acestui subiect”, a declarat acesta pentru Spynews.ro.

Recent, Andreea Marin a fost invitată în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, unde a vorbit despre separarea de fostul partener. Vedeta a subliniat că despărțirea a avut loc de câteva luni, dar a preferat să păstreze discreția.

„Da, am confirmat acest lucru. Sunt niște luni de zile, nu e o chestie nouă. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut pentru mine să aduc subiectul în discuție și nici nu l-am adus. Acum că s-a aflat, confirm, dar nu vreau să vorbesc mai mult despre asta, nu este un moment plăcut pentru nimeni și îți mulțumesc foarte mult pentru discreție, pentru că știu de la colegii tăi că te-ai prins mai devreme și totuși nu ai insistat, că ai păstrat această intimitate”, a spus Andreea Marin.

Ads