Andreea Marin, primele dezvăluiri după operația prin care a trecut: „Eram mereu obosită și trăgeam de mine”

Andreea Marin a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală, moment care a făcut-o să-și ia o scurtă pauză de la activitățile obișnuite. Fanii ei au fost curioși să afle cum se simte acum, iar răspunsul vedetei i-a surprins pe mulți. La doar câteva zile după operație, Andreea și-a făcut apariția în online într-o postură neașteptată: în sala de antrenamente, arătând în formă.

Cu puțin timp în urmă, prezentatoarea a împărtășit o fotografie din spital, recunoscând sincer că a fost supusă unei operații, dar fără să detalieze exact despre ce problemă medicală este vorba. Deși mulți au presupus că va urma o perioadă lungă de recuperare, Andreea a demonstrat contrariul, reluându-și rutina sportivă cu entuziasm.

Pentru Andreea, mișcarea este esențială și a devenit o constantă în viața ei, ajutând-o să facă față și celor mai dificile momente. Ea a explicat importanța exercițiului fizic, mai ales după vârsta de 50 de ani:

„După 50 de ani, corpul nostru are nevoie de mișcare mai mult decât înainte, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate pentru noi. Tratează-l cu respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață. Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Câte ore are săptămâna? Două doar sunt pentru binele corpului meu. Îmi impun! Uneori mi-e greu, alteori mi-e lene, dar mă simt excelent după antrenament. Și nu am regrete. Am nevoie de sănătate și forță pentru a împlini celelalte responsabilități și pentru a mă simți bine în propria piele. Înainte, când nu făceam pilates și aveam 20 kg în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce împlineam, eram mereu obosită și trăgeam de mine, pur și simplu, pentru a rezista efortului de zi cu zi. Sănătatea minții și a trupului înseamnă calitate a vieții și alegem cum o sprijinim”, a spus vedeta pe rețelele sociale.

