Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 26 August 2025, ora 15:02
575 citiri
Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”
Andreea Marin și fiica ei, Violeta FOTO: Instagram/ Andreea Marin

Andreea Marin și-a exprimat din nou dragostea pentru fiica ei, Violeta, chiar dacă adolescenta își urmează studiile în Statele Unite.

După ce s-a întors din SUA, asigurându-se că fiica ei s-a acomodat cu viața la cămin, vedeta a împărtășit pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii emoționante alături de Violeta, însoțite de un mesaj care a impresionat fanii. În imagini, cele două apar zâmbind fericite, iar gesturile lor transmit clar apropierea și căldura relației mamă-fiică.

Dorul de copil este unul dintre cele mai intense sentimente, iar Andreea Marin a ales să îl exprime printr-un gest simplu, dar plin de emoție: publicarea amintirilor prețioase petrecute alături de Violeta.

„Nu, nu sunt încă în pat și nici pe continentul de peste ocean… deși tare aș vrea! Sunt trează, cu nasul în laptop la birou, doar ca încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor!”, a scris Andreea Marin în dreptul imaginilor.

Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre experiența unui părinte atunci când copilul devine adult și își urmează propriul drum. Deși responsabilitățile par să scadă, dorul devine tot mai prezent.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Universitatea Cornell, parte a prestigiosului grup Ivy League, este recunoscută pentru standardele academice ridicate, iar Andreea Marin și-a arătat recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o pe Violeta: profesori, familie și prieteni.

Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
Violeta, fiica Andreei Marin, s-a mutat la New York. Cum arată camera de cămin în care stă tânăra studentă VIDEO
Andreea Marin a însoțit-o pe fiica sa, Violeta Bănică, în călătoria peste Ocean, unde tânăra urmează să înceapă studiile universitare. Înainte de a lăsa New York-ul în urmă, vedeta...
Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police
Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police
Fostii colegi ai lui Sting din trupa The Police îl dau în judecată pe solist pentru milioane de lire sterline reprezentând drepturi de autor neplătite, potrivit Daily Mail. Cântărețul,...
#Andreea Marin, #Violeta Banica, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un roman si-a uitat sotia intr-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reactionat femeia
a1.ro
Ella Visan si Teo Costache, scene fierbinti in camera. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzata: "Ma astepta bineinteles, facuse dus, am inchis usa si am..."
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Papanași pufoși cu dulceață la tine acasă. Chef Horia Manea dezvăluie rețeta sa secretă
  2. Satisfacția unui român după 9 luni de muncă în care a reușit să-și renoveze singur apartamentul: "Una dintre cele mai valoroase experiențe pe care le-am trăit"
  3. Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”
  4. Sting, dat în judecată de foștii săi colegi din The Police
  5. Andreea Bălan, în același restaurant cu George Clooney și Adam Sandler în Italia. Artista se bucură de vacanța alături de Victor Cornea VIDEO
  6. Monica Bîrlădeanu, surprize neplăcute în vacanța exotică din Bali alături de Valeriu Gheorghiță
  7. Serena Williams, pusă la zid de fani după ce a recunoscut că a apelat la medicamente pentru slăbit: „Este complet greșit din partea unei sportive”
  8. Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A., dezvăluie rutina ei de frumusețe la 46 de ani: „Respect aceleași obiceiuri dintotdeauna”
  9. Range Rover-ul preferat al Reginei Elisabeta a II-a, vândut la licitație cu o sumă record, peste estimările inițiale
  10. Horoscop zilnic. Marți, 26 august. Zodia care face o cucerire