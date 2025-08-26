Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis Violetei, după mutarea în SUA: „Tare aș vrea”

Andreea Marin și-a exprimat din nou dragostea pentru fiica ei, Violeta, chiar dacă adolescenta își urmează studiile în Statele Unite.

După ce s-a întors din SUA, asigurându-se că fiica ei s-a acomodat cu viața la cămin, vedeta a împărtășit pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii emoționante alături de Violeta, însoțite de un mesaj care a impresionat fanii. În imagini, cele două apar zâmbind fericite, iar gesturile lor transmit clar apropierea și căldura relației mamă-fiică.

Dorul de copil este unul dintre cele mai intense sentimente, iar Andreea Marin a ales să îl exprime printr-un gest simplu, dar plin de emoție: publicarea amintirilor prețioase petrecute alături de Violeta.

„Nu, nu sunt încă în pat și nici pe continentul de peste ocean… deși tare aș vrea! Sunt trează, cu nasul în laptop la birou, doar ca încă visez cu ochii deschiși. Și cu dor!”, a scris Andreea Marin în dreptul imaginilor.

Fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre experiența unui părinte atunci când copilul devine adult și își urmează propriul drum. Deși responsabilitățile par să scadă, dorul devine tot mai prezent.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele de socializare.

Universitatea Cornell, parte a prestigiosului grup Ivy League, este recunoscută pentru standardele academice ridicate, iar Andreea Marin și-a arătat recunoștința față de toți cei care au sprijinit-o pe Violeta: profesori, familie și prieteni.

