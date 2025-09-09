Andreea Marin îi transmite un mesaj emoționant fiicei sale de ziua onomastică, deși sunt la distanță

Zi specială pentru Andreea Marin, care astăzi, 9 septembrie, sărbătorește ziua onomastică a fiicei sale, Ana Violeta Bănică, chiar de Sfânta Ana. Din păcate, vedeta nu se află alături de tânără, iar distanța i-a stârnit un val de emoții și dor, pe care le-a împărtășit cu urmăritorii săi.

Pe Facebook, Andreea Marin, cunoscută și ca „Zâna Surprizelor”, i-a transmis fiicei sale un mesaj plin de căldură și sensibilitate:

„La mulți ani, Ana Violeta Bănică, cu dor și dragoste, privesc în urmă spre ultima noastră îmbrățișare de departe! Dar mai ales spre mângâierea care vine, o aștept cu nerăbdare! Acum reperele existenței mele sunt întâlnirile noastre, Ana mea dragă!”.

Cuvintele sale au emoționat fanii, care au transmis la rândul lor urări calde Anei Violeta.

Violeta e la facultate în SUA

Motivul pentru care mama și fiica nu se pot afla împreună astăzi este unul important: Ana Violeta, rezultatul căsniciei dintre Andreea Marin și Ștefan Bănică junior, a început viața de studentă în Statele Unite, fiind admisă la prestigioasa Universitate Cornell. Mama sa a însoțit-o recent pentru a o ajuta să se acomodeze în campus și pentru a-i oferi sprijinul necesar. Deși distanța e mare, Andreea Marin subliniază că legătura dintre ele rămâne puternică, iar fiecare revedere reprezintă un moment important în viața ei.

Imaginea postată de vedetă, în care cele două apar zâmbitoare și apropiate, reflectă relația solidă bazată pe dragoste și respect. Chiar și de la distanță, Ana Violeta primește cele mai calde gânduri și urări din partea mamei.

Andreea Marin a vorbit deschis despre experiența unui părinte care își vede copilul devenind adult și urmându-și propriul drum.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

