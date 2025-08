Andreea Marin, sfat pentru fiica sa înainte de mutarea în America. Ce i-a spus Violetei Bănică

Violeta Bănică se pregătește să înceapă o nouă etapă importantă în viața ei, odată cu plecarea la facultate în Statele Unite, iar mama sa, Andreea Marin, i-a oferit câteva sfaturi esențiale pentru această perioadă de tranziție, când va fi departe de casă și de cei dragi.

Admisă la prestigioasa Universitate Cornell din New York, Violeta va porni spre America la mijlocul lunii august. Într-un gest de sprijin, Andreea Marin o va însoți în această călătorie, pentru a o ajuta să se acomodeze în noul cămin și să facă primele ajustări necesare.

Înainte de plecare, vedeta a ținut să împărtășească sfatul valoros primit de la mama ei, care o va ghida în momentele dificile:

„Săptămâna viitoare încep să îmi fac bagajele și la început de august m-am dus. Trebuie să fiu acolo pe 15 august, dar oricum plec puțin mai devreme. Mama mi-a dat un sfat genial: dacă ai vreodată vreo problemă, nu rezolva singură! Sună-mă! Și fix asta o să fac. Mi-a zis să fiu cine sunt eu, să nu mă bag în anumite grupuri doar ca să fiu inclusă. Sunt complet de acord”, a declarat Violeta Bănică în cadrul emisiunii de la Antena Stars, conform Spynews.

Pe lângă sprijinul mamei, Violeta nu va fi singură în New York, iubitul ei studiind deja acolo. Mai mult, universitatea găzduiește o comunitate semnificativă de români, ceea ce o ajută să se simtă mai aproape de casă. Cu toate acestea, tânăra recunoaște că emoțiile legate de începutul unei vieți noi există și sunt reale.

Ads

„O să vină și mama cu mine, să mă ajute să despachetez, să curățăm puțin. Fără ea nu m-aș fi descurcat. Teama aia de necunoscut 100% nu o am, să zic că am 75%, pentru că am fost, știu cum e, am fost să vizitez. Știu deja drumul, știu pe unde să o iau, nu mă pierd. Am câțiva prieteni acolo, e o comunitate destul de măricică de români comparativ cu alte școli din State, dar da, îmi este frică”, a mărturisit Violeta.

Ads