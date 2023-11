Andreea Marin: Nu e genul meu sa culeg scame de pe haina nimanui! - Teo ii da replica

Andreea Marin a vorbit, miercuri, pentru Teo show, despre felul in care isi creste fiica, despre strategia sa de parinte. Discutia a alunecat, insa, ca de la o mama la alta, la felul in care si Teo isi educa fata, pe Maia, moment in care Andreea Marin a laudat-o, spunandu-i vedetei Kanal D: "Nu e genul meu sa culeg haine de pe haina nimanui!".

"Ai un copil care va schimba lumea asta, e meritul tau! A fost marea ta menire!", a completat Andreea Marin.

Replica Teodorei Trandafir, magulita de spusele Andreei Marin, a fost prompta: "Mi s-a cam umflat pipota in mine".

Andreea Marin a povestit la Kanal D cateva dintre secretele sale de mama, mentionand ca, atunci cand Violeta face ceva bun, "o celebrez, laudand-o", dar ii spune, de asemeni: "Dar ceea ce ai facut astazi nu te scuza pentru ziua de maine, daca nu vei mai face nimic".

Aceasta a marturisit ca isi invata fiica sa fie "creativa zi de zi", mereu "in miscare". "Mintea trebuie sa-ti fie in miscare. Ca sa fie asa, trebuie sa-ti mobilezi interiorul". In acest scop, a spus Andreea Marin, cartile in niciun caz nu trebuie sa fie de decor.

Aceasta strategie a dat roade in cazul celei de-a treia Violete din familie - pe mama Andreei Marin o chema Violeta, pe ea o cheama, in buletin, Andreea Violeta, iar pe fiica Ana Violeta. "Prin povestea de seara, spusa cu incapatanare incredibila in fiecare seara copilului meu, am ajuns sa-i insuflam acea placere de a citi", a declarat cea poreclita "Zana".

"Ma bucur cand copilul meu se distreaza citind", a marturisit aceasta, afirmand ca adesea merge cu Violeta in librarie si sta cate o ora sau doua pentru ca fiica ei sa aiba timp sa rasfoiasca mai multe carti, pentru a alege ce i-ar placea sa citeasca.

