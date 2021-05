Declaratia incendiara a unuia dintre cei mai tehnici fotbalisti romani despre femei: "Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta"

Tibi Balan, unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani, a suferit dupa divortul cu modelul Andreea Bododel. Cei doi au impreuna si un copil.Retras din fotbal, Balan (37 de ani) a luat calea antrenoratului.Fostul jucator a pregatit pentru cateva meciuri echipa Pandurii Targu Jiu, dar a plecat din Oltenia din cauza problemelor financiare ale formatiei gorjene."Femeile imbatranesc si ele. Te insori cu frumoasa si ramai cu proasta, cum spune proverbul.O femeie te poate ridica foarte mult, poate investi banii pe care ii strangi. Am simtit nevoia unei astfel de femei in viata mea, dar din pacate nu am avut. Asta este, au fost experiente.Copilul este cel mai afectat dupa un divort. E foarte greu, mai ales la inceput. Cu timpul incepi sa te obisnuiesti. Ea este departe, in Constanta. Copilul are anturajul lui acum, gradinita, o multime de prieteni. Incet, incet te obisnuiesti", a spsu Tibi Balan la emisiunea GSP Live La 18 ani, fotbalistul a fost unul dintre jucatorii preferati ai lui Mircea Lucescu , pe vremea cand pregatea Rapidul.Chiar marele antrenor a fost cel care l-a adus in Giulesti. Nu a stat prea mult la Rapid si ajuns la Sportul Studentesc, unde a fost blocat de Vasile Siman 9 ani in Regie.