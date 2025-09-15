Andreea Marin dezvăluie trucurile sale de frumusețe: „Ajută tenul să arate mai bine”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 14:35
535 citiri
Andreea Marin FOTO: Instagram/ Andreea Marin

Andreea Marin continuă să fie un reper al eleganței și al naturaleții, cucerind publicul prin aparițiile sale discrete, dar pline de rafinament.

Admirată pentru carismă, profesionalism și un ten impecabil, Andreea Marin a împărtășit câteva dintre secretele sale de îngrijire, mărturisind că nu există rețete complicate sau metode ascunse.

„Nu aș putea spune că am secrete. Pot să spun doar că e bine să îți menții fața curată, machiajul să fie cât mai fin, cât mai natural cu putință. Nu îți încărca fața, porii, mai ales când poate nu ai nevoie de asta. Ajută tenul să arate mai bine, nu încerca să îl îmbătrânești, pentru că, până la urmă, ceea ce folosim în exces nu face decât să adauge ani privirii noastre”, declara vedeta la „Teo Show”.

În plus, Andreea Marin a vorbit despre felul în care abordează trecerea timpului, preferând să îmbrățișeze naturalețea în locul intervențiilor invazive.

„Au schimbat anii, nu eu. Nu sunt adepta intervențiilor de ordin estetic, celor invazive. Un machiaj te poate ajuta să arăți mai bine într-o zi în care cearcănele îți sunt prea mari. Poate că aș schimba, am și făcut-o deja, culoarea părului, din când în când. Asta nu face decât să îți aducă așa o prospețime. Chiar și lungimea, tunsoarea. În ultimii ani chiar am făcut asta de mai multe ori și m-am bucurat așa de un spirit mult mai tineresc. Schimbările nu trebuie să fie mari, trebuie să te facă pe tine să te simți bine în propria piele”, a explicat aceasta.

Cum a slăbit vedeta

După ce fiica ei a plecat în Statele Unite pentru a-și continua studiile, Andreea Marin își dedică timpul proiectelor sale de toamnă. Pregătirile pentru Gala „Nu există nu se poate” sunt deja în plină desfășurare, însă vedeta se gândește și la momentele în care va putea să-și viziteze fiica în America.

Cu toate acestea, vedeta a avut parte de clipe dificile recent, când a fost infectată cu Covid. Andreea Marin a dezvăluit că a pierdut 5 kilograme din cauza problemelor de sănătate, însă acum se simte mai bine.

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu 5 kilograme în minus. A fost mai neplăcut! 5 kilograme în minus au fost la fix!”, a declarat ea.

De asemenea, pentru a-și menține tonusul, Andreea face Pilates de două ori pe săptămână și își completează antrenamentele acasă, cu alergare pe bandă și ridicarea greutăților.

