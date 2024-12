Andreea Moldovan de la „MasterChef”, chinuită de o boală cumplită: „Am ajuns la medicamentație, a fost foarte urât” VIDEO

Andreea Moldovan a fost una dintre concurentele „Masterchef” din primul sezon, din 2012, iar acum a revenit în emisiune. Soția lui Dj Optik speră că de această dată să câștige show-ul culinar de la PRO TV.

Ea a trecut prin suferințe mari în ultimii ani.

Andreea Moldovan a povestit în podcastul „În spatele vitrinei” despre cum a ajuns să intre în depresie, dar și cât de greu i-a fost să iasă din stările care îi provocau o suferință de neînțeles.

Concurenta „MasterChef” a ajuns pe mâna doctorilor, care i-au prescris medicamente puternice pentru a face față tuturor provocărilor mentale pe care le-a trăit din cauza unei depresii care a chinuit-o ani de zile.

„Am învățat în urma unui episod depresiv puternic să am grijă și de mine, de copii, și de familie. Și să nu mai fiu așa de workoholică precum sunt, deși în continuare sunt, asta nu pot… Da, am trecut printr-o depresie foarte puternică, am ajuns la medicamentație, a fost urât, foarte urât și atunci mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb împărțeala timpului”, declara Andreea Moldova, în cadrul podcast-ului „În spatele vitrinei”.

De când a plecat de la „MasterChef”, Andreea Moldovan și-a deschis un laborator de prăjituri și „vinde fericire”, după cum chiar ea spune.

