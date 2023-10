Andreea Paul: creditele Bauspar, solutia pentru locuintele romanilor

Prim-vicepresedintele PDL, Andreea Paul, a vorbit, sambata, despre o alta modalitate prin care romanii isi pot lua locuinte: creditele Bauspar.

"In Romania in deriva exista Creditele Bauspar. Experienta nemteasca. De ce nu le folosim? Sistemul creditelor Bauspar l-am descoperit cautand solutii durabile pentru tineri si cu speranta de a construi o clasa de mijloc puternica in Romania.

Creditele Bauspar sunt creditele de economisire-creditare cu prima de la stat pentru locuinte. Economisire-creditare Bauspar pentru cei cu venituri mici si mijlocii care doresc sa-si cumpere sau sa-si modernizeze o casa", a scris Andreea Paul pe blog.

Ea considera ca acest tip de credite ofera o serie de avantaje, printre care eficienta verificata in 100 de ani, faptul ca riscul de a nu putea sa platesti ratele este foarte mic si faptul ca dobanzile sunt fixe.

"Merita atentia un asemenea credit. Sa nu uitam situatia Romaniei. (..) Este o solutie. Puneti o intrebare la BCR Banca pentru Locuinte si Raiffeisen Banca pentru Locuinte", a adaugat ea.

