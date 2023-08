Andreea Prisăcariu: "Mi-e rușine. Nici nu pot să văd imaginile astea" VIDEO

Andreea Prisăcariu, una dintre cele mai insolite apariții din circuitul WTA, a comentat imaginile momentului din tenis.

Un incident reprobabil a avut loc la US Open. Fostul jucător sârb Viktor Troicki, actualul antrenor al lui Hamad Medjedovic, a intrat în conflict cu un spectator american în timpul partidei pe care elevul lui o juca împotriva croatului Borna Gojo.

Lucrurile au luat-o razna când Viktor Troicki i-a spus acelui spectator să tacă din gură, iar americanul a ripostat violent.

"Ești un clovn nenorocit. Suntem 12 milioane de oameni în New York, suntem gălăgioși. Tu nu poți să suporți că încurajăm alt jucător, plângăciosule! Aici e New York, nu e nenorocita de Serbia! Acest nenorocit mi-a spus să tac din gură", a strigat spectatorul american.

Andreea Prisăcariu, locul 346 WTA, a comentat pe twitter incidentul. "Mă simt rușinată. Cu adevărat. Mi se face rău doar privind aceste imagini. Respect pentru Troicki pentru că și-a păstrat calmul prin toate astea".

I feel ashamed. Truly. I feel sick just by watching this. Respect Troicki for keeping his cool through all of this.