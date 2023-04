Rebela tenisului românesc, neconvocată la națională: ”Nu mă mai pasionează subiectul!”

Tenismena Andreea Prisăcariu (23 de ani, 408 WTA), câștigătoare săptămâna trecută la un turneu ITF în Italia, la Santa Margherita di Pula, și-a exprimat dezamăgirea pentru faptul că n-a fost contactată de nimeni din staff-ul echipei naționale în ultimul an.

Andreea Prisăcariu, cunoscută drept rebela tenisului românesc, datorită comportamentului său extravagant, a făcut parte în 2022 din lotul cu care România a fost spulberată de Polonia liderei mondiale Iga Swiatek, dar a fost ignorată acum, la meciul pierdut dramatic de tricolore, 2-3, în Slovenia.

„Ce pot să vă zic? Am renunțat să mai încerc să înțeleg ceva din ce se întâmplă la noi în țară acum. Nu mă mai pasionează subiectul. Consider că am suferit destul prima și singura dată când am fost convocată anul trecut”, a spus Andreea Prisacariu pentru ProSport.

„Am suferit singură și am fost lăsată singură. Am trecut peste. Ma focusez strict pe ce pot eu să fac cel mai bine. Nu m-a întrebat nimeni nimic de atunci. Cât a trecut? Un an! Nici de sănătate, nici de Merry Christmas. Eu nu spun nimic cu răutate acum. Spun adevărul. Nici nu mă dau vreo victimă. Ei să aleagă pe cine vor. Eu am drumul meu. Și să mă ajute Dumnezeu în continuare!”, a completat Andreea Prisăcariu.