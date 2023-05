„Câți bani ai câștigat, vaca dracului? Lucrezi pentru mafia pariurilor! Ar trebui să fii la închisoare!” Mesaj suburban primit de o jucătoare de tenis din România

Jucătoarea de tenis Andreea Prisecariu a dezvăluit că a fost victima unui atac surburban, în care a fost acuzată că a vândut meciuri de tenis.

S-a întâmplat după ce a reușit o victorie superbă săptămâna aceasta, 6-7 (4), 6-3, 6-4 cu unguroaica Panna Udvardy (24 de ani, locul 92 WTA) la turneul ITF de la Bodrum (Turcia), după cum relatează prosport.ro.

„Câți bani ai câștigat, vaca dracului? Lucrezi pentru mafia pariurilor! Ar trebui să fii la închisoare!”, este mesajul incredibil dezvăluit de Andreea. „Trist să vad asta, în special din partea unui sârb!”, a fost reacția sportivei. Cel care a jignit-o pe Andreea Prisacariu se recomandă ca fost student la Universitatea din Belgrad.

În ciuda acestui incident, Andreea a trecut joi și de rusoaica Diana Demidova (25 ani, 662 WTA) cu 4-6, 6-1, 7-6 (8/6), după ce a salvat două mingi de meci la 5-6 în setul decisiv.

Prisăcariu va juca în sferturi contra altei rusoaice, Amina Anşba (23 ani, 406 WTA), pe care o va întâlni în premieră.

Sad to see this... especially from a serb👌Real class. pic.twitter.com/xpuAoTq2bx